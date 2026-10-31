Diễn tập phòng cháy chữa cháy cấp Bộ tại dự án hóa dầu ở TP.HCM

Ban tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy đã huy động hơn 2.570 người, 27 xe chữa cháy, 23 xe chỉ huy, 13 xe thang, xe cứu nạn cứu hộ, 12 xe cứu thương, 6 robot chữa cháy và 8 tàu chữa cháy chuyên dụng cùng 6 chó nghiệp vụ.

Công tác sơ, cứu người tại diễn tập (Ảnh: Lưu Sơn)

Lực lượng tham gia quy tụ các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an TP.HCM, Công an Đồng Nai và Tây Ninh, cùng lực lượng y tế, hàng hải và các đơn vị thuộc Cụm quy chế an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Triển khai phương tiện, nhân lực tham gia chữa cháy (Ảnh: Lưu Sơn)

Tình huống giả định được xây dựng ở mức độ phức tạp cao, đặt ra hàng loạt sự cố nghiêm trọng diễn ra đồng thời: cháy nổ và sập đổ công trình tại khu vực bồn chứa; cháy tàu và tràn Naphtha tại cầu cảng; tai nạn giao thông làm rò rỉ hóa chất axit Clohydric (HCl); cùng các tình huống cứu nạn người mắc kẹt dưới cấu kiện sập đổ, trên cao và trên biển.

Chó nghiệp vụ tham gia hỗ trợ chữa cháy (Ảnh: Lưu Sơn)

Ngay khi sự cố phát sinh, tổ hợp hóa dầu LSP đã lập tức kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cao nhất tại chỗ. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, quyền điều hành được chuyển giao cho Trung tâm chỉ huy thống nhất để điều phối lực lượng quy mô lớn từ cấp Bộ và các địa phương lân cận.

Lực lượng phun nước dập lửa (Ảnh: Lưu Sơn)

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP chia sẻ, sự sẵn sàng phụ thuộc vào kết hợp đồng bộ giữa kỷ luật an toàn, đội ngũ được đào tạo bài bản, hệ thống tin cậy, thiết bị chuyên dụng và quy trình rõ ràng. LSP tiếp tục đầu tư vào những nền tảng này và phối hợp thực hành cùng các cơ quan chức năng bởi trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ đối với người lao động mà còn với cộng đồng xung quanh và môi trường. Diễn tập giúp doanh nghiệp kiểm tra các yếu tố phối hợp và nhận diện những điểm cần tiếp tục cải thiện.

Phun nước làm mát các bể chứa (Ảnh: Lưu Sơn)

Theo Ban tổ chức, việc chủ động nhận diện các điểm cần hoàn thiện giúp nâng cao năng lực ứng phó thực tế, hướng tới mục tiêu bảo vệ tính mạng con người, hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm môi trường và bảo đảm an toàn cho cộng đồng khu vực xung quanh.