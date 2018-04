Điều tra làm rõ vụ 3 mẹ con tử vong trong cabin sà lan

Chiều nay (11/4), Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân gây lật sà lan khiến 3 mẹ con chị Huệ tử vong không phải do va chạm mà do sà lan có tải trọng nhỏ (149 tấn) khi chạy vượt lên sà lan có tải trọng lớn 500 tấn bị hút nước làm mất thăng bằng khiến sà lan lật úp.

3 mẹ con bị nạn là chị Nguyễn Thị Huệ (31 tuổi, quê An Giang) tử vong do không kịp thoát ra ngoài, bị mắc kẹt trong cabin. Hai con của chị Huệ được xác định là Lê Nguyễn Đức Dương (5 tuổi) và bé Lê Nguyễn Đức Duy (7 tháng tuổi).

Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 10/4, trên tuyến kênh Rạch Giá-Long Xuyên, đoạn thuộc thủy phận tổ 5, ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, anh Lê Thanh Điền (29 tuổi) điều khiển sà lan chở gạch ống mang BKS: AG 19237, có tải trọng 149 tấn đi cùng chiều với sà lan chở cát mang BKS: KG 57313, có tải trọng 508 tấn do anh Nguyễn Văn Cọp (44 tuổi) điều khiển. Khi chiếc sà lan do anh Điền điều khiển vừa vượt lên trước thì bị nước hút, mất thăng bằng nên bị lật úp.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng ở tỉnh Kiên Giang và huyện Tân Hiệp có mặt tại hiện trường, thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp nên đã đưa được 3 người lên bờ an toàn. Riêng 3 mẹ con chị Huệ bị mắc kẹt trong cabin nên phải mất gần 1 giờ sau thì mới tìm được nhưng tất cả đều tử vong./.

