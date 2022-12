Điều tra làm rõ vụ đồ vật trong nhà dân tự nhiên bốc cháy ở Hậu Giang

Qua làm việc với ngành chức năng, ông Nguyễn Văn Bá (SN 1965), ở ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp cho biết, các đồ vật trong nhà ông tự nhiên bốc cháy từ ngày 27/11 đến nay, thời điểm từ sáng sớm cho đến 9 giờ tối. Mỗi ngày có từ 4 đến hơn 10 vật dụng tự bốc cháy.

Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xác minh vụ đồ vật tự nhiên bốc cháy ở nhà dân.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tuấn-Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, qua xác minh, tìm hiểu bước đầu của Công an huyện Phụng Hiệp, thì hiện tượng này chỉ xuất hiện trong khu vực nhà ông Bá, còn ở những nhà dân lân cận không xảy ra và cho tới nay chỉ có các thành viên trong gia đình ông Bá chứng kiến hiện tượng lạ này và dùng diện thoại quay lại. Nhiều người hiếu kỳ đến xem nhưng qua theo dõi vẫn không tận mắt thấy được hiện tượng lạ này.

Bên cạnh việc tập trung xác minh, điều tra làm rõ vụ việc này, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cũng khuyến cáo người dân không nên tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn-Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp cho biết thêm: "Hiện nay trong gia đình thôi, còn ở đây cũng chưa ai thấy, người dân xung quanh cũng không thấy vụ cháy. Công an huyện đã xuống xác minh ban đầu, xong đã có báo cáo về Công an tỉnh. Công an tỉnh cử đội Kỹ thuật hình sự, Phòng cháy xuống để khám nghiệm lại hiện trường, xem lại vụ cháy và chưa có kết luận"./.