Điều tra làm rõ vụ sập giàn giáo vùi lấp 2 người ở Huế

Như tin đã đưa, sáng nay (25/4) trong lúc đang thi công đổ bê tông sàn trần của một cây xăng thuộc Công ty TNHH xăng dầu Thủy Tân,ở số197 đường Ngự Bình, phường Trường An, thành phố Huế thì bất ngờ công trình đổ sập.

Hiện trường vụ sập giàn giáo cây xăng ở thành phố Huế.

Thời điểm xảy ra tai nạn có 12 công nhân của Công ty TNHH xây dựng Thuận Hóa đang thi công; 10 người kịp thời thoát ra ngoài, 2 công nhân bị mắc kẹt trong đống bê tông đổ nát bị thương phải vào viện cấp cứu.

Hai người bị thương là anh Châu Minh Hậu, 27 tuổi bị gãy chân phải và chị Hoàng Thị Phượng, 40 tuổi, bị chấn thương ở phần hông. Trước đó, khi các công nhân này đang đổ bê tông sàn thì phát hiện giàn giáo có dấu hiệu bị lún, nghiêng, sau đó ngã đổ nên nhiều người tri hô nhau tháo chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ sập giàn giáo vẫn ngổn ngang.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Trường An và An Tây cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên- Huế triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo ghi nhận tại hiện trường, một khối lượng lớn sắt thép, cốp pha, giàn giáo nằm ngã nghiêng, trộn lẫn với bê tông sau vụ sập; một số trụ bê tông chống đỡ của công trình bị đổ, lộ sắt thép bên trong đang năm ngổn ngang.

Nạn nhân Châu Minh Hậu trong vụ sập giàn giáo.

Được biết, công trình cây xăng này triển khai thi công từ đầu tháng 3 năm nay. Phía nhà đầu tư đã giao khoán toàn bộ việc thi công công trình cho Công ty TNHH xây dựng Thuận Hóa. Phần đổ bê tông sàn trần của cây xăng khoảng 200 m2 đang thực hiện khoảng được 90% thì xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Tìm kiếm người mắc kẹt sau vụ sập giàn giáo.

“Vụ sập giàn giáo có 7 người bị xây sát và bị thương, nhưng khi kiểm tra sơ cứu ban đầu chỉ có 2 trường hợp bị thương, trong đó 1 người gãy chân. Còn về nguyên nhân, chúng tôi sẽ làm rõ, nếu nguyên nhân đó do bên thi công làm không đúng quy trình để gây ra sự cố này thì chắc chắn sẽ xử lý về trách nhiệm của bên thi công là Công ty TNHH Thuận Hóa”, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xác định nguyên nhân vụ sập giàn giáo này./.

