Điều tra vụ phá rừng thông đặc dụng tại Thừa Thiên Huế

Chiều nay (26/6), Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Công an và Kiểm lâm thị xã vào cuộc điều tra làm rõ nhóm đối tượng bóc vỏ thông trái phép ở rừng thông đặc dụng.

Những bao vỏ thông các đối tượng bỏ lại bên vệ đường.

Trước đó trưa cùng ngày, tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, lực lượng liên ngành gồm Công an xã Hương Thọ và Kiểm lâm thị xã Hương Trà phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng xe tải biển kiểm soát 12C-047.33 mua bán trái phép và chất nhiều bao tải vỏ cây thông lên xe.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này điều khiển xe tải tẩu thoát. Khi chạy đến đường dẫn vào lăng Minh Mạng, lực lượng chức năng đã chặn được chiếc xe tải này, yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số vỏ thông đang chở sau thùng xe thì các đối tượng đã chống đối, đe dọa lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi nghe tin lực lượng Công an thị xã Hương Trà đến hiện trường, các đối tượng đã đẩy tất cả các bao tải chứa vỏ thông từ trên xe tải xuống đường và bỏ trốn cùng xe tải.

Công an thị xã Hương Trà phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chặn được chiếc xe tải này và buộc tài xế điều khiển xe này trở lại hiện trường để điều tra làm rõ. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà cho biết, số lượng vỏ thông được các đối tượng khai thác thuộc rừng thông đặc dụng cảnh quan xung quanh lăng Gia Long, ở thôn Định Môn, xã Hương Thọ. Rừng thông này do Nhà nước quản lý. Một số người ở địa phương thu gom vỏ thông với giá 1.700 đến 2.000 đồng/kg sau đó bán cho thương lái đến từ các tỉnh phía Bắc. Hiện UBND thị xã Hương Trà đã thành lập đoàn liên ngành điều tra làm rõ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, thi xã Hương Trà cho biết: "Công xã phối hợp với Công an thị xã với Kiểm lâm để xứ lý theo quy định cửa pháp luật, Thạch ở Định Môn, các đối tượng xe ở miền Bắc, cái vỏ cây thông chết rồi họ nhặt vỏ thông khô, nhưng ở đây là vận chuyển trái phép vì không phải của nhà họ, nếu khai thác mà không xử lý thì họ sẽ làm cây tươi"./.