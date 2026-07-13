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VOV.VN - Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang phối hợp Công an xã Củ Chi cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một tài xế xe tải trình báo bị nhóm người hành hung sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_dieu-tra-vu-tai-xe-xe-tai-to-bi-chan-duong-hanh-hung-trong-dem-khuya.m3u8
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Điều tra vụ tài xế xe tải tố bị chặn đường, hành hung trong đêm khuya
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2026-07/tiktok_dieu-tra-vu-tai-xe-xe-tai-to-bi-chan-duong-hanh-hung-trong-dem-khuya.m3u8
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