Điều trị thành công bé sinh non, suy hô hấp nặng tại Cần Thơ

Ngày 14/4, bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết: Các y bác sĩ khoa Nhi-Sơ sinh của Bệnh viện đã điều trị thành công cho bé Nguyễn Lê Tuệ L. sinh non với cân nặng 1,6kg và hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh.

Đó là bé gái con của sản phụ Lê Châu Huyền Tr, 25 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng được phẫu thuật lấy thai vào ngày 11/02, vì lý do ối vỡ non trên thai non tháng. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Nhi - Sơ sinh của bệnh viện đã thực hiện hồi sức tích cực, thở máy và chụp X-Quang ngực khẩn cho bé. Kết quả phim cho thấy hình ảnh bệnh màng trong giai đoạn 4.

Mẹ và con khỏe mạnh.

Sau khi ổn định, bé gái nhanh chóng được chuyển đến phòng Chăm sóc đặc biệt. Tại đây, bé được thở máy rung tần số cao (HFO), bơm Surfactant, thở máy áp lực dương liên tục không xâm lấn (NCPAP), nuôi ăn đường tĩnh mạch hoàn toàn và kháng sinh dự phòng. Sau 37 ngày điều trị tích cực, được chuyển sang nuôi dưỡng bằng phương pháp Kangaroo, cả ba và mẹ cùng nhau ấp bé. Hiện, bé bú mẹ hoàn toàn, thở khí trời và cân nặng đạt hơn 2,6 kg.

Thời gian qua, Khoa Nhi - Sơ sinh của Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ đã cứu sống rất nhiều trẻ sơ sinh sinh non, nhẹ cân và kèm bệnh lý phức tạp.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh cho biết: Do bé gái cực non tháng và nhẹ cân nên sau sinh các bé thường đối mặt với nhiều nguy cơ suy hô hấp, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, nhiễm trùng sơ sinh, cấu trúc, chức năng cơ thể bé chưa trưởng thành.

Do đó, để đáp ứng điều trị các bệnh lý ở trẻ sơ sinh, khoa đã triển khai nhiều kỹ thuật mới như: Thở máy, đặt catheter tĩnh mạch nền, tĩnh mạch rốn, bơm surfactant, kỹ thuật NCPAP sớm, chăm sóc Kangaroo sớm cho tất cả trẻ sơ sinh tại các phòng sinh, phòng mổ./.