Đình chỉ công tác cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô bé gái

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM để xem xét xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ 15 ngày kể từ 18/11, với lý do đã có hành vi dâm ô với đối tượng đang được quản lý tại trung tâm.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Về vụ việc này, hiện Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng và đã cử tổ công tác xuống Trung tâm hỗ trợ xã hội để làm việc. Sau đó, công an cũng đã mời ông Dũng lên trụ sở phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM cho biết, đã nắm bắt được những thông tin phản ánh và đã nhanh chóng chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ theo đúng luật quy định tố tụng.

Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM, nơi ông Dũng có hành vi dâm ô với các bé gái.

Trước đó, theo thông tin được phản ánh qua báo chí, nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội tố cáo ông Dũng có hành vi dâm ô. Cụ thể, ngoài hành vi sờ, bóp ngực, ông Dũng còn yêu cầu các em cởi áo quần, rờ vào bộ phận sinh dục của mình. Sau đó các em sẽ được ông Dũng cho hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi pha mì tôm và hứa hẹn nhiều vấn đề khác. Sau khi bị ông Dũng dâm ô, hai bé gái đã viết đơn tố cáo hành vi của người đàn ông này đến cơ quan chức năng và báo chí./.

Công an mời cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô làm việc VOV.VN-Công an quận Bình Thạnh mời ông Nguyễn Tiến D. lên là việc, làm rõ đơn tố cáo ông này dâm ô bé gái.