Đỉnh Fansipan, Lào Cai dưới 0 độ, băng tuyết không xuất hiện

Sáng nay (31/12), rét đậm, rét hại vẫn tiếp tục bao trùm khắp các địa phương trong tỉnh Lào Cai. Nhiệt độ tại các khu vực duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Sa Pa giá rét.

Cụ thể, tại thành phố Lào Cai và các khu vực vùng thấp của tỉnh, nền nhiệt dao động khoảng 10,5 độ C, vùng núi Bắc Hà 6,2 độ C, khu du lịch Sa Pa nhiệt độ tăng nhẹ lên 3,5 độ C. Lượng mưa ghi nhận được cũng giảm hẳn so với ngày trước.

Đặc biệt, riêng tại khu vực đỉnh Fansipan vào sáng nay, dù nhiệt độ vẫn duy trì ở mức âm nhưng trời quang mây và có nắng.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, băng tuyết đã không xuất hiện như dự báo vì không hội tủ điều kiện lý tưởng. Thay vì băng tuyết thì khả năng sẽ chỉ có sương muối xuất hiện.

Như đã thông tin, trước dự báo về khả năng xuất hiện băng tuyết trên Fansipan đúng vào dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019, hàng vạn du khách đã đổ xô về khu du lịch này.

Do lượng khách gia tăng đột biến nên đã xảy ra một số hiện tượng như giao thông ùn tắc cục bộ; quá tải tại các cơ sở lưu trú, khu vui chơi… Tuy nhiên, đại diện chính quyền địa phương cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận xảy ra tai nạn giao thông, chặt chém du khách hay mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn./.