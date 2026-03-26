DN tại Hà Nội tuyển dụng, những vị trí nào có lương trên 15 triệu đồng/tháng?

Thứ Năm, 15:31, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực khác nhau như sản xuất, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin… đang tuyển dụng ứng viên với các mức lương cạnh tranh tùy theo vị trí việc làm.

Hôm nay (26/3), tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề tháng thanh niên năm 2026.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, phiên giao dịch việc làm được tổ chức nhằm tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao động và cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn, năng lực của sinh viên. Thông qua phiên giao dịch việc làm, góp phần tư vấn, định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng tham gia phỏng vấn cho sinh viên. Đồng thời, tạo môi trường để các doanh nghiệp tiếp cận, tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng. Qua đó, góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn – Hội trong việc hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp trong tháng Thanh niên năm 2026. 

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phát biểu khai mạc phiên giao dịch việc làm

Theo đó có tổng số đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội là 36 đơn vị, trong dó có 20 đơn vị tham gia trực tiếp tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh du học là 1.866 chỉ tiêu.

Trong tổng số 36 doanh nghiệp tham gia, có 20 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm 89%. Ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như: Sản xuất, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin… Sự đa dạng lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đăng kí tham gia phiên giao dịch việc làm năm 2026 phù hợp với nhu cầu tìm việc của người lao động, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm kiếm thêm thu nhập qua đó lựa chọn được công việc thích hợp với khả năng của bản thân sau khi ra trường và có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng

Cũng theo ông Vũ Quang Thành, các chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 15 triệu trở lên là 537/1.866 chỉ tiêu (chiếm 29,2% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng). Đây là mức thu nhập của các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao như: Trưởng/Phó phòng, quản lý bộ phận, chuyên gia CNTT, chuyên viên kinh doanh cấp cao, giám sát… dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng là 698/1.866 chỉ tiêu (chiếm 37% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng). Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề…

Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 - 10 triệu/tháng là 631/1.866 chỉ tiêu (chiếm 33,8% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng). Đây là mức thu nhập của các vị trí nhân viên tập sự, nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ, lao động phổ thông, sinh viên mới tốt nghiệp… ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh hệ số

Tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh hệ số

Tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh hệ số

VOV.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 340/BHXH-CSXH gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; Bảo hiểm xã hội Quân đội; Bảo hiểm Công an nhân dân về hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Khi nào áp dụng mức tăng lương cơ sở mới cho cán bộ công chức, viên chức?

Khi nào áp dụng mức tăng lương cơ sở mới cho cán bộ công chức, viên chức?

Khi nào áp dụng mức tăng lương cơ sở mới cho cán bộ công chức, viên chức?

VOV.VN - Hiện đã có chủ trương về tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, song thời điểm áp dụng vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

Giúp việc xuyên Tết: Trả lương cao vẫn khó tìm được người làm

Giúp việc xuyên Tết: Trả lương cao vẫn khó tìm được người làm

Giúp việc xuyên Tết: Trả lương cao vẫn khó tìm được người làm

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm người giúp việc tại các thành phố lớn càng tăng vọt. Trong khi dịch vụ dọn dẹp theo giờ luôn trong tình trạng "kín lịch" thì giúp việc ở lại để chăm sóc trẻ nhỏ và người già cũng là cuộc đua "săn tìm" đầy căng thẳng của các gia đình.

