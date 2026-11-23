Siết chặt cơ chế, tránh “vỏ bọc” bất động sản

Tọa đàm “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025 - 2050 (tầm nhìn 100 năm) và triển khai Luật Phát triển đô thị năm 2026.

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia tọa đàm (ảnh: Văn Thuận)

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng biến các nghiên cứu, đề xuất thành mô hình cụ thể, chính sách khả thi và nhiệm vụ đo đếm được, không để những đề xuất có giá trị chỉ dừng lại trên giấy.

Theo ông Võ Văn Minh, khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không thể chỉ là một khu chức năng hay dự án hạ tầng thông thường, mà phải là hệ sinh thái liên kết chặt giữa nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị.

Khi thực hiện, phải tách bạch rõ ưu đãi thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo với ưu đãi phát triển dự án đô thị; mọi hỗ trợ đều phải gắn với điều kiện, cam kết và sản phẩm đầu ra thực chất.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại tọa đàm (ảnh:Văn Thuận)

HĐND TP.HCM sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết về tiêu chí và cơ chế, chính sách phát triển mô hình theo Luật Phát triển đô thị năm 2026; vận hành cơ chế một đầu mối tại chỗ, tăng hậu kiểm dựa trên dữ liệu số, dùng vốn đầu tư công làm vốn mồi cho hạ tầng dùng chung, đồng thời xây dựng lộ trình đến năm 2030 và cơ chế chuyển tiếp rõ ràng cho các đề án, dự án hiện hữu.

Ông Võ Văn Minh nói: “Chính sách phải thúc đẩy sáng tạo nhưng minh bạch, có điều kiện, kiểm soát rủi ro, không để phát triển lệch sang bất động sản... Thành công phải được chứng minh bằng năng lực công nghệ, sản phẩm thương mại hóa và giá trị thực chất mang lại cho doanh nghiệp, người dân và thành phố”.

Gắn “bộ não” công nghệ với vành đai sản xuất

Tại tọa đàm, đại diện Tập đoàn Becamex cho biết, mô hình Đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Bắc TP.HCM với cấu trúc không gian theo hướng liên kết 3 tầng.

Đại diện Tập đoàn Becamex phát biểu về mô hình Đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Bắc TP.HCM (ảnh: Văn Thuận)

Cụ thể, vùng lõi khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo, đặt tại trung tâm phường Bình Dương (khoảng 220ha, dự kiến mở rộng thêm khoảng 103ha), lấy Trung tâm Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (chuyển đổi công năng từ Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây) làm hạt nhân. Xung quanh là Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Khu công nghệ số tập trung, Công viên Giáo dục và Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Sản xuất tiên tiến, Trung tâm Nghiên cứu vi điện tử, phòng lab dùng chung và quần thể WTC.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu hiến kế xây dựng mô hình Đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Bắc TP.HCM (ảnh: Văn Thuận)

Vành đai sản xuất công nghệ cao với bao quanh vùng lõi là chuỗi khu công nghiệp thế hệ mới như Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng, Lai Hưng, VSIP III, VSIP IV với tổng quỹ đất công nghiệp công nghệ cao hơn 3.100ha (khoảng 1.020ha dành cho khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung). Khu vực này có hạ tầng năng lượng gồm hai dự án điện mặt trời Bàu Bàng 1 và 2 (286ha) cùng hệ thống trạm 500kV, 220kV - 110kV mạch vòng dự phòng N-1, đồng thời quy hoạch trường thử cho kinh tế tầm thấp (thiết bị bay không người lái, dịch vụ trên không tầm thấp).

Đại diện Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ về liên kết, đào tạo nhân lực cho đô thị khoa học công nghệ (ảnh: Văn Thuận)

Hệ thống kết nối đa tầng, liên thông qua Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến metro số 1 (Thành phố Mới Bình Dương - Suối Tiên), metro số 2 (Thủ Dầu Một - Tao Đàn) và đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành - Bàu Bàng - Cái Mép.

Theo đại diện Becamex, đặt khu vực nghiên cứu ngay sát vùng sản xuất quy mô lớn sẽ rút ngắn đường đi từ ý tưởng, phòng thí nghiệm đến thử nghiệm và thương mại hóa. Khi kết hợp mạng lưới đại học - viện - doanh nghiệp và đối tác quốc tế của Singapore, Đức, Đài Loan, mô hình được kỳ vọng thu hút đầu tư vào vi mạch bán dẫn, AI, công nghệ số, tự động hóa và robot, tạo sức lan tỏa cho TP.HCM và toàn vùng Đông Nam bộ.