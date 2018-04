Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam

Dọc tuyến đường gom thuộc Đại lộ Thăng Long đoạn qua hai phường Đại Mỗ và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) giống như một bãi rác công cộng. Các đối tượng liên tục đổ trộm chất thải xây dựng, bùn đất, cả rác sinh hoạt xuống lòng đường và hai bên lề đường. Dọc hai bên đường gom trên đại lộ Thăng Long có rất nhiều đống rác như thế này. Chúng bốc mùi hôi thối, vương vãi khắp nơi. Do địa bàn rộng lại thưa vắng dân cư nên hai nhánh đường gom của Đại lộ đã trở thành điểm lý tưởng để nạn đổ trộm phế thải hoành hành. Những bọc rác thải sinh hoạt chất đống, bốc mùi hôi thối bị vứt trên đường. Tại Km 6 gần cầu 70 (hướng trung tâm TP Hà Nội), có rất nhiều phế thải xây dựng, đất đá, các mảng bê tông vỡ vụn cùng một số đống phế liệu, sắt vụn kế bên. Phế liệu, phụ tùng ô tô được đổ tại Km6 Đại lộ Thăng Long Phụ tùng ô tô vương vãi khắp mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bê tông đóng thành mảng lớn ngay trên mặt đường Đại lộ Thăng Long La liệt phế thải xây dựng chất đống hai bên đường. Theo phản ánh của người dân sống ở khu vực, các đối tượng thường lợi dụng lúc đêm tối hoặc sáng sớm để đổ trộm chất thải. Việc đổ trộm phế thải trên đường thường xảy ra vào ban đêm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Một số điểm xuất hiện dày đặc những đống phế thải xây dựng như: km24 (hướng Hà Nội – Xuân Mai); km6 gần Cầu 70 (hướng Hà Nội – Xuân Mai), km11-12 gần khu An Khánh (hướng Xuân Mai – Hà Nội)… Những đống rác thải tràn ra giữa lòng đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là vào buổi tối. Đống phế thải rộng cả trăm mét được đổ một cách "vô tội vạ" Trước thực trạng rác thải đổ tràn lan trên các tuyến đường gom và dọc Đại lộ Thăng Long, cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra xử lý tính trạng, lấy lại hành lang đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

