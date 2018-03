Đổ xô mua thiết bị PCCC nhưng chưa rõ công dụng

Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza ngày 23/3, khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương vừa qua đã tác động lớn đến tâm lý của cư dân đang sống tại các chung cư cao tầng ở TP HCM và cả nước. Người dân ở TP HCM đổ xô đi mua bóng cứu hỏa.

Các mặt hàng thiết bị thoát hiểm như thang dây, mặt nạ phòng độc, bóng cứu hỏa, bình cứu hỏa mini hiện đang bán rất chạy trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết nên mua thiết bị nào, mua ở đâu để đảm bảo chất lượng, an toàn khi dùng vì mặt hàng này khá đa dạng về chủng loại và xuất xứ. Thậm chí, nhiều người mua về là chỉ để đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra mà không cần biết có hiệu quả hay không khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Với tâm lý cho rằng tại chung cư đã có đầy đủ các thiết bị PCCC và chẳng khi nào xảy ra cháy nổ nên đã nhiều năm sống ở tầng 9 chung cư An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM nhưng bà Võ Cẩm Tươi thờ ơ với phòng chống cháy nổ.

Trong gia đình bà không trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy nào. Nhưng sau vụ cháy chung cư Carina vừa qua, thấy mọi người lo lắng, tìm kiếm những trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, bà Tươi cũng sốt sắng: “Tại vì tôi thấy mọi người ùn ra mua quá trời mà bây giờ mình ùn ra giá cả sẽ đội lên. Thành ra mình tham khảo, thiết bị nào tốt vừa túi tiền mình thì mua. Nhiều người ùn ra mua, cần quá người ta lại bán hàng không tốt cho mình”.

Anh Phạm Văn Đang, sống tại một chung cư ở quận Tân Bình vừa mua cho gia đình bốn chiếc mặt nạ phòng độc với giá 2 triệu đồng và hai quả bóng cứu hỏa cấp tốc với giá gần 4 triệu đồng…

Theo anh Đang, những thiết bị như thang dây hay dây thoát hiểm và các vật dụng khác sẽ không phù hợp và không hiệu quả đối với gia đình anh khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Anh Phạm Văn Đang cho biết: “Thang dây tôi không đầu tư. Tôi nghĩ đu cái thang đấy thì ít nhất phải là người có nghiệp vụ. Có thể tôi thoát được nhưng vợ con thì không thể leo cái thang đó. Kể cả những dây gọi là thoát nạn. Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận một cách rất thiết thực và cụ thể. Nó thoát như thế nào, đừng có quá khuyến cáo cho người dân về đầu tư vào những cái đó. Đến diễn tập mà thực hiện còn khó huống chi trong tình huống đó”.

Còn chị Nguyễn Phương Thảo mới dọn về sống ở một chung cư mới tại quận Tân Phú thì cho biết, trước mắt, các tối cuối tuần gia đình chị cùng tự học cách thoát hiểm trong trường hợp xảy ra cháy nổ. Đồng thời, chị Thảo cũng trang bị cho gia đình mình 3 trái bóng cứu hỏa với giá gần 6 triệu đồng vì chị có thể sử dụng nhanh gọn, tiện dụng hơn bình cứu hỏa mi ni thông thường.

Chị Nguyễn Phương Thảo cho biết: “Sản phẩm bình chữa cháy truyền thống cồng kềnh, khi có cháy mọi người lại rất là hoang mang. Có khi lại không nhớ cách sử dụng như thế nào? Còn bóng cứu hỏa lại gọn gàng và dễ dàng sử dụng”.

Hiện nay, thị trường mặt nạ phòng độc, thiết bị cứu hỏa, thang dây, đèn pin, chăn chống cháy, bóng cứu hỏa cấp tốc… rất sôi động khi cư dân chung cư đổ xô đi tìm mua. Nhiều sản phẩm phòng cháy chữa cháy bị đẩy giá lên cao. Chẳng hạn, trước đây mặt nạ chống khí độc chỉ bán khoảng 200.000 đồng/chiếc, giờ đã tăng lên 300.000 đồng/chiếc, thậm chí có những cửa hàng sáng bán giá khác, chiều bán giá khác. Xảy ra tình trạng này có phẩn do nhiều người dân đi mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo tâm lý đám đông hoặc chỉ để đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra. Từ đó, thiếu sự tìm hiểu kỹ thiết bị nào cần thiết, phù hợp với hoàn cảnh sống của mình và cũng không biết cách sử dụng các thiết bị này cũng như nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy thì việc người dân tự trang bị cho mình và gia đình đầy đủ những vật dụng phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết. Nhưng đã đến lúc chính quyền địa phương và ngành chức năng thay đổi cách tuyên truyền, hướng dẫn cho cư dân mua và sử dụng các sản phẩm phòng cháy chữa cháy, tổ chức các cuộc diễn tập tại chung cư...

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND TP HCM cho biết: “Phải làm sao tạo ra một nhận thức chung của người dân thành phố đối với an toàn tối đa cho phòng chống cháy nổ ở chung cư và nhà cao tầng. Làm sao cho ý thức của người dân nâng lên một bước để chúng ta có thể đảm bảo cuộc sống an toàn”.

Cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân khi đi mua trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cần lưu ý cần tìm hiểu kỹ thiết bị có xuất xứ từ đâu, có đủ tem nhãn hay không và đặc biệt nên tham gia tập huấn việc sử dụng các thiết bị này. Người dân không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, chất lượng kém. Bởi với "cơn sốt" các sản phẩm này như hiện nay, nhiều nơi sẽ vì lợi nhuận mà bán hàng kém chất lượng, không được kiểm tra an toàn, gây nguy hiểm khi sử dụng./.