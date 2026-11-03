Doanh nghiệp may ở TP.HCM có 1.400 công nhân bất ngờ giải thể

Sáng 3/11, Công đoàn xã Bàu Bàng, TP.HCM cho biết đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu, tìm kiếm cơ hội việc làm mới cho toàn bộ công nhân Công ty TNHH ECCO Việt Nam vừa bị ảnh hưởng do doanh nghiệp giải thể.

Lãnh đạo doanh nghiệp thông báo việc giải thể đến công nhân lao động (ảnh: MXH)

Trước đó, ngày 2/11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam (doanh nghiệp vốn Đan Mạch, chuyên sản xuất giày dép và cấu kiện giày tại Khu công nghiệp Bàu Bàng) phát thông báo về quyết định giải thể, chính thức chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo thông báo, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 30/11/2026. Trong khoảng thời gian từ ngày 3/11 đến khi chính thức chấm dứt hợp đồng, gần 1.400 người lao động không cần đến làm việc tại nhà máy hay văn phòng.

Đại diện doanh nghiệp cam kết sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ tiền lương, chế độ chính sách và hoàn tất thủ tục chốt sổ BHXH, BHTN cho người lao động. Đáng chú ý, nhằm ghi nhận những đóng góp của công nhân, ECCO Việt Nam quyết định chi trả thêm một khoản hỗ trợ bổ sung ngoài các quy định bắt buộc của pháp luật.

Người lao động lo lắng cho công việc sau khi công ty giải thể (ảnh: MXH)

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, việc dừng hoạt động nhà máy tại TP.HCM nằm trong chiến lược tái cơ cấu mạng lưới sản xuất toàn cầu của Tập đoàn ECCO nhằm giải quyết tình trạng thừa công suất và hướng tới sự phát triển bền vững.

Ngay sau khi nhận thông tin, đại diện Công đoàn Khu công nghiệp Số 5 (Liên đoàn lao động TP.HCM) đã trực tiếp có mặt tại nhà máy để làm việc với chủ sử dụng lao động, yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công khai, minh bạch lộ trình giải quyết chế độ, quyền lợi cho công nhân.

Theo Công đoàn xã Bàu Bàng, hiện trong Khu công nghiệp Bàu Bàng đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.000 lao động. Cơ quan chức năng và tổ chức công đoàn đang khẩn trương làm cầu nối để giúp gần 1.400 công nhân ECCO sớm chuyển đổi nơi làm việc, đảm bảo thu nhập và ổn định cuộc sống trước thời điểm cuối năm.