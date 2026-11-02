Đội K51 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ gần suối Ô Tôi và suối Đắk Đam, Campuchia

Ngày 1/11, tại khu vực dọc suối Ô Tôi, thuộc phum Tu Svai, xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, trong quá trình làm rẫy, người dân phát hiện một số dấu vết nghi có mộ liệt sĩ nên báo tin cho Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xác minh, tổ chức khai quật, lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật của bộ đội Việt Nam. Vị trí quy tập cách bờ suối Ô Tôi khoảng 100m.

Đội K51 tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân nước bạn Campuchia. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Cùng ngày, tại khu vực một nhánh suối thuộc hạ nguồn suối Đắk Đam, phum Vai Yoong, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri, tổ công tác Đội K51 tiếp tục tìm kiếm theo nguồn tin của người dân và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Cùng với hài cốt liệt sĩ, có các di vật như cúc áo quân phục, lọ thuốc penicillin, bút bi, đế giày vải... Vị trí tìm thấy hài cốt cách bờ suối Đắk Đam khoảng 30m.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Hài cốt 2 liệt sĩ đã được đưa về bảo quản, chăm sóc, thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ của đơn vị.

Như vậy, sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có sự hỗ trợ tích cực của người dân và các lực lượng nước bạn Campuchia. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Mặc dù quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết, địa hình hiểm trở và nguồn tin về mộ liệt sĩ chưa đầy đủ, thiếu chính xác, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 vẫn kiên trì bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và người dân địa phương để xác minh, tổ chức tìm kiếm. Qua đó, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tri ân, đưa hài cốt các liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về với đất mẹ.