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Đội K51 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân Campuchia

Thứ Ba, 17:31, 27/10/2026
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VOV.VN - Ngày 27/10, từ tin báo của người dân phum Ô Am, xã Sre Kh’tum, huyện Keosama, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, từ thông tin do người dân nước bạn cung cấp, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tiến hành nắm tình hình, khảo sát thực địa, xác định vị trí tìm kiếm.

Ngày 27/10, khi tổ chức khai quật, ở độ sâu hơn 70cm, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, mảnh tăng, lọ thuốc penicillin, muôi nhôm… Hai phần mộ liệt sĩ nằm cách nhau khoảng 5m.

Doi k51 quy tap 2 hai cot liet si tu tin bao cua nguoi dan campuchia hinh anh 1
Đội K51 tổ chức khai quật tại vị trí đã được xác định. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Sau khi xác định các di vật phù hợp với hài cốt liệt sĩ, Đội K51 tiến hành quy tập theo quy định, đưa hài cốt liệt sĩ về nơi đóng quân dã ngoại để bảo quản, chăm sóc và hương khói.

Sau hơn một tháng thực hiện nhiệm vụ mùa khô năm 2026-2027 tại Campuchia, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ. Qua đó, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 52 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

Doi k51 quy tap 2 hai cot liet si tu tin bao cua nguoi dan campuchia hinh anh 2
Các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt hai liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Việc người dân cung cấp thông tin, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và các lực lượng nước bạn Campuchia có ý nghĩa quan trọng, giúp Đội K51 xác định địa điểm, mở rộng phạm vi tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Đây cũng là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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