Đội K52 quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia từ nguồn tin người dân

Cụ thể, tại tỉnh Ratanakiri, từ nguồn tin của ông Sêu Soen (52 tuổi, ở làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav), Đội K52 tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực suối Ia Chut, cách làng Lâm cũ khoảng 4,5 km về phía Đông.

Tại tỉnh Stung Treng, thông tin do ông Đeng Keo (67 tuổi, ở phum Pha Băng, xã Thmo Keo) cung cấp đã giúp lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Ochai, xã Sontepheap, huyện Siêm Pang. Khu vực này cách bờ sông Sê Kông khoảng 400 m về phía Đông Bắc, gần tuyến đường mòn cũ của bộ đội Việt Nam.

Trong khi đó, tại tỉnh Preah Vihear, từ tin báo của ông Chay Ly (67 tuổi, ở làng Chhep Cơt, xã Chhep Muoy, huyện Chhep), Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 tiếp tục tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia

Trước đó, trong quá trình phát rừng làm nương rẫy, ông Chay Ly phát hiện 2 hố đất bị sụt lún cùng một số mảnh tăng màu xanh trên mặt đất, tại khu vực bộ đội Việt Nam từng đóng quân. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, ông đã thông báo cho Đội K52 đến kiểm tra, xác minh.

Đội K52 tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia

Theo báo cáo của đơn vị, cả 6 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính, tình trạng phân hủy mạnh, không còn nguyên vẹn. Nhiều di vật được tìm thấy gồm dép cao su, tăng, võng, dây thắt lưng, giày bộ đội, cúc áo, lọ thuốc Penicilin và một số vật dụng sinh hoạt cá nhân.

Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm từ răng và xương để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.

Như vậy, từ ngày 1/11/2025 đến nay, Đội K52 đã quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, trong nước là 74 hài cốt liệt sĩ.