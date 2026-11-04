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Đội K76 quy tập thêm 1 hài cốt có thể là nữ liệt sĩ kèm di vật

Thứ Tư, 14:56, 04/11/2026
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VOV.VN - Đội K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Nai) vừa quy tập 1 hài cốt liệt sĩ (có thể là nữ liệt sĩ) tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, TP.Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

 

Hài cốt liệt sĩ được xác định có thể là nữ liệt sĩ được Đội K76 tìm thấy vào ngày 3/11, tại vườn nhà ông Trần Văn Nhựt (tổ 3, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi; cách khu vực Suối Nhung khoảng 70m về hướng Tây Bắc).

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K76 quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K76)

Hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 80cm, chôn theo hướng Đông – Tây, bên ngoài quấn 1 lớp tăng. Di vật kèm theo gồm: 1 cúc áo, dây thông tin, 1 lọ dầu thoa tóc, 1 hộp kem nhỏ và 1 chiếc mũ vải.

Theo các cựu chiến binh cung cấp, trong giai đoạn 1967–1968, khu vực này từng là nơi đóng quân của đơn vị Thanh niên xung phong và có trạm Quân y.

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Công tác cất bốc hài cốt được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ. (ảnh: Đội K76)

Như vậy, tính từ ngày 22/8/2026 đến ngày 3/11/2026, Đội K76 đã tìm kiếm và quy tập tổng cộng 88 bộ hài cốt liệt sĩ, tập trung chủ yếu ở khu vực Sân bay Lộc Ninh và khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. 

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Kỷ vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K76)

Để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và xác định danh tính liệt sĩ, Đội K76 đề nghị các cơ quan, đơn vị, các bác cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại địa bàn cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ quan tâm, cung cấp thông tin liên quan.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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