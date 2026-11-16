Đội K76 quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ, mở rộng tìm kiếm khu vực xác định có 100 mộ

Cụ thể, 3 hài cốt liệt sĩ được Đội K76 cất bốc trong ngày 16/11 nằm tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ (khu phố 2, phường Lộc Ninh - trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và 1 hài cốt ở khu phố 4 (phường Minh Hưng - trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Cán bộ, chiến sĩ Đội K76 thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K76)

Tính từ ngày ra quân (10/8) đến nay, Đội K76 đã quy tập được tổng cộng 108 hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa bàn như các xã Lộc Tấn, Tân Lợi, Tân Quan, Lộc Quang, Lộc Thạnh, Tân Tiến và phường Lộc Ninh. Tất cả các địa phương này đều thuộc tỉnh Bình Phước cũ.

Song song với công tác cất bốc, đơn vị đã thu thập được 31 mẫu sinh phẩm từ các hài cốt để phục vụ việc lưu mẫu giám định ADN, mở ra hy vọng sớm xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.

Công tác quy tập được thực hiện tỉ mỉ (ảnh: Đội K76)

Hiện tại, Đội K76 đang phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự cùng chính quyền địa phương tổ chức động thổ, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại khu phố Phùng Hưng (phường Chơn Thành- trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và khu phố 4 (phường Minh Hưng).

Đáng chú ý, tại phường Chơn Thành, đơn vị tiếp nhận nguồn tin từ người dân về một khu vực có mộ liệt sĩ với số lượng lên tới khoảng 100 liệt sĩ. Tại phường Minh Hưng, lực lượng làm nhiệm vụ cũng ghi nhận thêm thông tin về khu vực nghi có nhiều mộ liệt sĩ.

Mạnh thường quân xã Tân Quan đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội K76 (ảnh: Đội K76)

Để công tác quy tập được diễn ra nhanh chóng, Đội K76 mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn. Mỗi manh mối, mỗi dấu tích được cung cấp sẽ góp phần giúp đội xác định vị trí, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.