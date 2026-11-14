Đội K76 xuyên đêm quy tập, đưa thêm 1 hài cốt liệt sĩ trở về

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K76 đã chia lực lượng thành nhiều mũi, triển khai đồng loạt tại các địa bàn trọng điểm.

Cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K76)

Cụ thể gồm: sân bay Lộc Ninh cũ (thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh); ấp Hưng Thạnh, xã Tân Quan; khu phố Phùng Hưng, phường Chơn Thành và khu phố 4, phường Minh Hưng. Tất cả các xã, phường đội đang quy tập hài cốt liệt sĩ đều nằm ở địa bàn tỉnh Bình Phước cũ.

Công tác quy tập dưới ánh đèn pin giữa đêm tối. (Ảnh: Đội K76)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngày 14/11, tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, các cán bộ, chiến sĩ Đội K76 đã phát hiện và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 cho biết, có những thời điểm khi phát hiện dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ vào lúc chiều muộn, lực lượng làm nhiệm vụ đã không quản ngại khó khăn, xuyên đêm để quy tập. Tất cả chỉ chung một nguyện vọng sớm đưa các bác, các chú về nơi an nghỉ trang nghiêm, vẹn tròn nghĩa tình.

Cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K76)

Như vậy, từ ngày đầu ra quân (10/8) đến nay, Đội K76 đã quy tập được 105 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ và ấp Thạch Màng (xã Tân Lợi). Đáng chú ý, ngoài hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật của các liệt sĩ như ảnh, thắt lưng, lược...

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

Bên cạnh công tác cất bốc, đơn vị đã lấy được 31 mẫu sinh phẩm từ số hài cốt đã quy tập để phục vụ công tác lưu mẫu giám định ADN, thắp lên hy vọng sớm xác định được danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.

Xuyên đêm quy tập hài cốt liệt sĩ. (Video: Đội K76)