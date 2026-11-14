Đội K76 xuyên đêm quy tập, đưa thêm 1 hài cốt liệt sĩ trở về
VOV.VN - Ngày 14/11, Đội K76 (Bộ CHSQ TP. Đồng Nai) quy tập thêm được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đơn vị đã quy tập được lên 105 bộ.
Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K76 đã chia lực lượng thành nhiều mũi, triển khai đồng loạt tại các địa bàn trọng điểm.
Cụ thể gồm: sân bay Lộc Ninh cũ (thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh); ấp Hưng Thạnh, xã Tân Quan; khu phố Phùng Hưng, phường Chơn Thành và khu phố 4, phường Minh Hưng. Tất cả các xã, phường đội đang quy tập hài cốt liệt sĩ đều nằm ở địa bàn tỉnh Bình Phước cũ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngày 14/11, tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, các cán bộ, chiến sĩ Đội K76 đã phát hiện và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.
Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 cho biết, có những thời điểm khi phát hiện dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ vào lúc chiều muộn, lực lượng làm nhiệm vụ đã không quản ngại khó khăn, xuyên đêm để quy tập. Tất cả chỉ chung một nguyện vọng sớm đưa các bác, các chú về nơi an nghỉ trang nghiêm, vẹn tròn nghĩa tình.
Như vậy, từ ngày đầu ra quân (10/8) đến nay, Đội K76 đã quy tập được 105 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ và ấp Thạch Màng (xã Tân Lợi). Đáng chú ý, ngoài hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật của các liệt sĩ như ảnh, thắt lưng, lược...
Bên cạnh công tác cất bốc, đơn vị đã lấy được 31 mẫu sinh phẩm từ số hài cốt đã quy tập để phục vụ công tác lưu mẫu giám định ADN, thắp lên hy vọng sớm xác định được danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.