Đổi mới trường THPT chuyên: Cần nhìn nhận đúng vai trò, giá trị của trường chuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa dự thảo lần thứ ba Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên gửi các Sở GD&ĐT và một số trường đại học lấy ý kiến ngày 9/11. Nếu được thông qua, quy định dự kiến áp dụng từ năm học 2027-2028.

Theo dự thảo này, Bộ GD&ĐT đề xuất thay đổi căn bản cách tổ chức lớp chuyên và tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên. Theo đó, học sinh không còn đăng ký thi riêng từng môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn mà tuyển sinh theo ba khối gồm Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ.

Dự thảo này đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà giáo, phụ huynh và học sinh, đặc biệt là những người đã có nhiều thời gian kinh qua dạy và học ở môi trường là trường chuyên.

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, người đã có 35 năm công tác trong môi trường giáo dục trung học phổ thông chuyên, trong đó có 3 năm tại trường PTTH chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) và hơn 30 năm gắn bó với Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và từng là cựu học sinh trường PTTH chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), thầy cũng đã đào tạo hàng trăm học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế về môn Tin học cho biết, ông rất quan tâm đến dự thảo Bộ đưa ra lấy ý kiến lần này. Ông hoàn toàn đồng tình với chủ trương đổi mới giáo dục, trong đó có đổi mới hệ thống trường THPT chuyên. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, giáo dục chuyên không thể giữ nguyên cách dạy và cách học của nhiều năm trước.

Tuy nhiên, thầy Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh, không đồng tình với đề xuất thay đổi căn bản phương thức tuyển sinh vào trường THPT chuyên, từ tuyển chọn theo từng môn chuyên sang tổ chức theo 3 khối: Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học), Khoa học Xã hội (gồm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và Ngoại ngữ.

“Theo tôi, để đánh giá một phương án đổi mới có thực sự cần thiết hay không, trước hết phải nhìn nhận đúng sứ mệnh, giá trị và những yêu cầu đặc thù của hệ thống trường chuyên”- thầy Hùng nói.

Cần nhìn nhận đúng vai trò và giá trị của trường THPT chuyên

Theo thầy Nguyễn Thanh Hùng, trong nhiều thập kỷ qua, hệ thống trường THPT chuyên đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và chính quyền các địa phương, các trường chuyên đã từng bước xây dựng được đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, cơ sở vật chất phù hợp và một môi trường học tập có chất lượng cao.

Thầy Nguyễn Thanh Hùng (thứ 4 từ trái sang) tại Mỹ với các cựu học sinh của thầy đang làm ở Google, Microsoft, Amazon, Facebook...

“Một trong những thế mạnh đặc biệt của trường chuyên là khả năng tập hợp những học sinh có năng lực học tập nổi trội, có niềm yêu thích và sự say mê đối với một lĩnh vực kiến thức nhất định. Khi được học tập cùng những người bạn có năng lực và chung niềm đam mê, học sinh có điều kiện trao đổi, học hỏi lẫn nhau, cùng tìm tòi và giải quyết những vấn đề khó. Sự cạnh tranh tích cực giữa các học sinh cũng tạo nên động lực để mỗi em không ngừng phấn đấu và vượt qua giới hạn của bản thân”- thầy Hùng nhận định.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm và tâm huyết chính là một yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng đào tạo của các trường chuyên. Sự kết hợp giữa thầy giỏi, trò giỏi và một môi trường học tập giàu tính học thuật đã tạo nên những giá trị riêng mà không phải môi trường giáo dục nào cũng có được.

Theo thầy Hùng, “khi đánh giá hiệu quả của trường chuyên, chúng ta không nên chỉ nhìn vào số lượng giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Trong một lớp chuyên có khoảng 35 học sinh, thông thường chỉ có khoảng 5 đến 7 em được lựa chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Như vậy, phần lớn học sinh của lớp không trực tiếp tham gia những kỳ thi này. Nếu mục tiêu của trường chuyên chỉ là đào tạo học sinh để tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, vậy nhà trường sẽ giáo dục và định hướng như thế nào đối với phần lớn học sinh còn lại? Rõ ràng, mục tiêu của trường chuyên phải rộng lớn và lâu dài hơn nhiều”.

Trường chuyên không chỉ có nhiệm vụ phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu đặc biệt, mà còn phải giúp tất cả học sinh phát triển tối đa năng lực cá nhân, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, hình thành phương pháp tư duy và khả năng tự học để tiếp tục phát triển ở bậc đại học cũng như trong cuộc sống nghề nghiệp sau này.

Từ thực tiễn công tác trong hơn 35 năm giảng dạy tại các trường chuyên ở Thanh Hóa và TP.HCM, thầy Nguyễn Thanh Hùng cho biết đã chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, tiếp tục học tập tại các trường đại học trong và ngoài nước, rồi trở thành những nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia, nhà quản lý và những người có đóng góp tích cực cho xã hội. “Theo tôi, đó mới chính là một trong những thước đo quan trọng nhất về hiệu quả của giáo dục chuyên. Giá trị của trường chuyên không chỉ nằm ở những thành tích mà học sinh đạt được trong ba năm trung học phổ thông, mà còn ở những đóng góp của các em cho xã hội trong suốt cuộc đời sau này”.

Tuyển sinh theo từng môn chuyên đã đủ để phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu

Từ thực tiễn nhiều năm tham gia giảng dạy và bồi dưỡng học sinh, thầy Nguyễn Thanh Hùng cho rằng, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 chuyên theo từng môn học, về cơ bản, đã đáp ứng được mục tiêu phát hiện và lựa chọn những học sinh có năng lực, năng khiếu phù hợp.

“Mỗi môn học có những đặc trưng riêng về kiến thức, tư duy và phương pháp tiếp cận. Một học sinh có năng khiếu Tin học chưa chắc đã có năng lực nổi trội tương đương ở Vật lý, Hóa học hay Sinh học. Tương tự, một học sinh có năng khiếu đặc biệt về Vật lý không nhất thiết phải xuất sắc đồng đều ở tất cả các môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Vì vậy, nếu thay thế việc tuyển chọn theo từng môn chuyên bằng một phương thức đánh giá chung cho cả khối khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, chúng ta cần trả lời được một câu hỏi quan trọng: Liệu phương thức tuyển chọn mới có thực sự phát hiện chính xác hơn những học sinh có năng khiếu nổi trội trong từng lĩnh vực chuyên biệt hay không?”- thầy Hùng trăn trở.

Thầy Nguyễn Thanh Hùng và các thầy cô Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NVCC)

Thầy Nguyễn Thanh Hùng cũng bày tỏ băn khoăn đối với việc sử dụng những bài kiểm tra năng lực chung, các bài đọc hiểu hoặc những nội dung đánh giá tổng hợp để thay thế cho việc kiểm tra năng lực chuyên biệt của từng môn học.

Theo thầy, những hình thức đánh giá này có thể có giá trị trong việc đo lường năng lực tổng hợp của học sinh. Tuy nhiên, năng lực tổng hợp và năng khiếu chuyên biệt không hoàn toàn đồng nhất.

Đối với trường chuyên, nhiệm vụ quan trọng không chỉ là lựa chọn những học sinh học giỏi nói chung, mà còn phải phát hiện đúng những học sinh có tiềm năng phát triển sâu trong một lĩnh vực cụ thể.

Nếu phương thức tuyển sinh mới không thực hiện tốt nhiệm vụ đó, chúng ta có nguy cơ làm suy giảm một trong những thế mạnh quan trọng nhất của hệ thống trường chuyên.

“Tôi cho rằng, trước khi quyết định thay đổi một phương thức tuyển sinh đã được thực hiện trong nhiều năm, cần có những đánh giá khoa học, khách quan và đầy đủ về hiệu quả của phương thức hiện hành, đồng thời chứng minh được ưu thế của phương án mới. Đổi mới không nên chỉ xuất phát từ mong muốn thay đổi cách tổ chức, mà phải xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng tuyển chọn và đào tạo”- thầy Hùng đề xuất.

Không nên lùi thời điểm lựa chọn và học môn chuyên đến cuối năm lớp 10

Một vấn đề khác khiến thầy Nguyễn Thanh Hùng đặc biệt băn khoăn là phương án để học sinh bước vào trường chuyên nhưng chưa được lựa chọn và học chuyên sâu theo môn năng khiếu ngay từ đầu lớp 10, mà phải chờ đến cuối năm học mới xác định môn chuyên.

“Theo tôi, cách tổ chức như vậy chưa hợp lý với đặc thù đào tạo của trường THPT chuyên. Trước hết, cấp trung học phổ thông chỉ kéo dài ba năm. Trong khi đó, khối lượng kiến thức nền tảng và chuyên sâu cần trang bị cho học sinh chuyên là rất lớn. Đối với mỗi môn chuyên, giáo viên phải xây dựng một chương trình có tính hệ thống, từ kiến thức cơ sở đến các chuyên đề nâng cao, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục trong suốt quá trình học tập. Nếu học sinh chỉ bắt đầu học chuyên sâu từ cuối lớp 10 hoặc từ lớp 11, quỹ thời gian dành cho việc đào tạo chuyên sẽ bị thu hẹp đáng kể”- thầy Hùng nói.

Điều này có thể dẫn đến hai hệ quả, hoặc nhà trường phải cắt giảm nội dung chuyên sâu, hoặc phải tăng cường độ học tập trong thời gian còn lại, gây áp lực không cần thiết cho cả giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, đối với những học sinh có nguyện vọng tham gia các đội tuyển học sinh giỏi, việc bắt đầu học chuyên muộn có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.

Từ kinh nghiệm giảng dạy môn Tin học, thầy Hùng cho rằng, việc hình thành tư duy thuật toán, năng lực lập trình và phương pháp giải quyết những bài toán khó đòi hỏi một quá trình tích lũy lâu dài, liên tục. Học sinh không thể chỉ học một số chuyên đề nâng cao trong thời gian ngắn rồi có ngay được nền tảng tư duy cần thiết.

Thực tế cho thấy, nhiều học sinh có năng lực tốt đã có thể tham gia các đội tuyển và những kỳ thi học sinh giỏi ở cấp độ cao ngay từ lớp 10, đặc biệt trong các môn Toán và Tin học. Việc tạo điều kiện cho các em phát triển sớm là một lợi thế cần được phát huy, chứ không nên hạn chế.

Mặt khác, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhấn mạnh yêu cầu định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn nội dung học tập phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân.

Theo thầy Nguyễn Thanh Hùng, việc để học sinh có năng khiếu được lựa chọn lĩnh vực chuyên sâu ngay từ đầu cấp trung học phổ thông là hoàn toàn có cơ sở. “Nếu một học sinh đã bộc lộ rõ niềm đam mê và năng lực nổi trội ở một môn học, tại sao chúng ta không tạo điều kiện để em được phát triển năng lực ấy ngay từ đầu lớp 10?”.

Ngoài ra, lớp 10 còn là giai đoạn rất quan trọng trong việc hình thành niềm say mê học tập. Đây là thời điểm giáo viên có thể khơi dậy hứng thú, truyền cảm hứng nghiên cứu và giúp học sinh bước đầu tiếp cận những phương pháp tư duy đặc thù của lĩnh vực mình yêu thích. “Nếu không được tiếp cận sớm với môi trường và nội dung học tập chuyên sâu, học sinh có thể bỏ lỡ một giai đoạn quan trọng để nuôi dưỡng niềm đam mê và khát vọng khám phá tri thức. Vì vậy, tôi cho rằng cần tiếp tục duy trì việc tuyển chọn học sinh theo môn chuyên và tổ chức đào tạo chuyên sâu ngay từ đầu lớp 10”- thầy Hùng đề xuất.

Trường chuyên thực sự cần đổi mới những gì?

Thầy Nguyễn Thanh Hùng cho rằng, hệ thống trường chuyên hiện nay đã hoàn thiện và không cần thay đổi. Ngược lại, trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, giáo dục chuyên đang đứng trước những yêu cầu đổi mới rất lớn.

Tuy nhiên, theo thầy Hùng, những đổi mới cần thiết nhất hiện nay không nằm ở việc thay đổi căn bản phương thức tuyển sinh, mà trước hết ở ba vấn đề.

Thứ nhất, cần đổi mới và cập nhật chương trình đào tạo chuyên. Chương trình đào tạo chuyên phải được thường xuyên rà soát, điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu của giáo dục đại học.

Đối với những lĩnh vực như Toán học, Tin học, Vật lý hay các ngành khoa học tự nhiên, sự phát triển của tri thức đang diễn ra rất nhanh. Nếu chương trình chuyên không được cập nhật, học sinh có thể thiếu cơ hội tiếp cận những nội dung và phương pháp nghiên cứu mới.

Việc đổi mới chương trình cần hướng đến xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, phát triển tư duy và năng lực nghiên cứu, thay vì chỉ tập trung vào những dạng bài phục vụ các kỳ thi.

Thứ hai, cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển. Trước đây, đối với nhiều thế hệ học sinh, nguồn tri thức chủ yếu đến từ bài giảng của thầy cô và một số sách, tài liệu tham khảo.

Ngày nay, học sinh có thể tiếp cận một kho tri thức vô cùng phong phú thông qua Internet, các nền tảng học tập và những công cụ trí tuệ nhân tạo. AI có thể hỗ trợ học sinh tìm hiểu kiến thức, giải thích những vấn đề khó, gợi ý hướng giải quyết và đồng hành với các em trong quá trình học tập. Điều này đang làm thay đổi đáng kể vai trò của người thầy.

“Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn phải hướng dẫn học sinh cách đặt câu hỏi, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, hình thành tư duy phản biện và sử dụng công nghệ một cách hiệu quả. Đối với trường chuyên, nơi học sinh có năng lực học tập tốt và khả năng tiếp thu nhanh, việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự nghiên cứu càng có ý nghĩa quan trọng”- thầy Hùng nói.

Thứ ba, cần đặc biệt chú trọng hình thành năng lực tự học cho học sinh. Trong một thế giới mà tri thức và công nghệ liên tục thay đổi, không có chương trình giáo dục nào có thể trang bị đầy đủ tất cả những kiến thức mà học sinh sẽ cần trong tương lai.

Vì vậy, điều quan trọng nhất mà nhà trường có thể trao cho học sinh không chỉ là một hệ thống kiến thức, mà còn là phương pháp để các em tự tiếp tục học tập và phát triển.

Học sinh cần được hướng dẫn cách xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn tài liệu, kiểm tra kết quả và tự điều chỉnh phương pháp học của mình.

“Đặc biệt, trong thời đại AI, năng lực tự học không chỉ là khả năng tìm kiếm thông tin mà còn là khả năng đánh giá thông tin, tư duy độc lập và sử dụng công nghệ để mở rộng hiểu biết của bản thân. Theo tôi, đây mới là những đổi mới có ý nghĩa lâu dài đối với chất lượng giáo dục chuyên”- thầy Hùng cho biết.

Theo thầy Nguyễn Thanh Hùng, hệ thống trường THPT chuyên cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, đổi mới phải dựa trên những đánh giá khoa học, xuất phát từ thực tiễn giáo dục và hướng đến lợi ích lâu dài của học sinh.

“Một phương thức tuyển sinh đã được thực hiện trong nhiều năm không có nghĩa là không thể thay đổi. Nhưng trước khi thay đổi, chúng ta cần chỉ ra được những hạn chế căn bản của phương thức hiện hành, đồng thời chứng minh được rằng phương án mới sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Chúng ta cần đổi mới để phát huy tốt hơn những giá trị đã được khẳng định của hệ thống trường chuyên, chứ không nên vì mong muốn đổi mới mà làm suy giảm những thế mạnh vốn có của mô hình giáo dục này. Bởi điều quan trọng nhất không phải là chúng ta thay đổi được bao nhiêu quy định, mà là những thay đổi ấy có thực sự giúp học sinh được phát hiện đúng năng khiếu, được học tập trong môi trường phù hợp và phát triển tốt hơn hay không?”- thầy Nguyễn Thanh Hùng đề xuất.