Với chủ đề “Đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng không gian và môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế bền vững”, gần 120 doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tham gia đối thoại, nêu ý kiến, đề xuất, kiến nghị.

Hội nghị đối thoại giữa lực lượng công an với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

Theo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Sơn La đang có bước phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động.

Năm 2026, Sơn La có hơn 700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 32% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký trên 15.900 tỷ đồng; hơn 90 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 5.330, tổng vốn đăng ký trên 167.000 tỷ đồng...

Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị tại cuộc đối thoại.

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực dành cho công tác pháp chế còn hạn chế. Những kiến nghị tại Hội nghị cho thấy doanh nghiệp rất cần được hướng dẫn cụ thể, thống nhất, để thực hiện đúng quy định và phòng ngừa vi phạm; nhất là trên các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; điều kiện hoạt động của phương tiện thủy phục vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Sơn La, xe điện chở khách tham quan; thủ tục hành chính, định danh điện tử, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường...

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La khẳng định: An ninh, trật tự không đứng bên ngoài hoạt động kinh tế mà là một trong những điều kiện trực tiếp bảo đảm cho kinh tế phát triển ổn định. Lực lượng Công an Sơn La không chỉ bảo vệ doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật mà còn chủ động nhận diện, phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Công an tỉnh chủ động hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến công tác công an; nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của lực lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt

"Công an phải thực sự là lực lượng đồng hành, hỗ trợ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; tăng cường hướng dẫn, phòng ngừa, giúp doanh nghiệp chủ động chấp hành pháp luật, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra tình trạng cán bộ chiến sĩ gây phiền hà, tiêu cực trong thực thi công vụ. Thiết lập cơ chế đối thoại tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, và hội nghị hôm nay là một minh chứng rất tốt cho việc cởi mở với cộng đồng doanh nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Tại hội nghị đối thoại, nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền đã được tập trung giải quyết; nội dung cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương được tổng hợp, kiến nghị xử lý, xác định rõ trách nhiệm, đầu mối và thời hạn thực hiện.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp.

Việc tăng cường đối thoại, đồng hành giữa lực lượng Công an và cộng đồng doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Qua đó củng cố niềm tin, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Sơn La.