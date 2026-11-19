Phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2026 được tổ chức ngày 19/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn học tập, việc làm, khởi nghiệp và đời sống của thanh niên. Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, kết quả đối thoại không chỉ trả lời câu hỏi mà quan trọng hơn phải tháo gỡ vướng mắc, mở ra cơ hội và đưa các kiến nghị vào thực tiễn.

Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, chủ đề đối thoại đặt ra trách nhiệm từ cả hai phía. Chính quyền phải chủ động kiến tạo môi trường, cơ chế và cơ hội phát triển; trong khi thanh niên cần tích cực đề xuất sáng kiến, tham gia thực hiện và khẳng định năng lực bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể.

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển với những yêu cầu ngày càng cao, Thành phố đặt mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, bên cạnh đầu tư hạ tầng và nguồn lực ngân sách, Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ nguồn lực tri thức, sức sáng tạo và tinh thần dám làm của thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2026.

Trao cơ hội, giao việc khó để thanh niên khẳng định năng lực

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm là chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Theo đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng công khai, minh bạch, dễ tìm hiểu và dễ tiếp cận, tạo điều kiện để người có năng lực thực sự có cơ hội đóng góp.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị khi lựa chọn được người có năng lực, các cơ quan, đơn vị cần mạnh dạn giao nhiệm vụ, kể cả những công việc khó, đồng thời đánh giá cán bộ trẻ bằng sản phẩm và hiệu quả thực hiện thay vì chỉ dựa trên các tiêu chí hình thức.

Việc tạo cơ hội để người trẻ thử sức, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn không chỉ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn bổ sung động lực đổi mới cho bộ máy và hoạt động quản lý của Thành phố.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Vũ Đại Thắng đề nghị công khai những bài toán thực tiễn mà Hà Nội đang phải giải quyết, từ giao thông, môi trường, quản lý đô thị đến dịch vụ công và chuyển đổi số. Đây sẽ là cơ sở để các trường đại học, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia tìm kiếm giải pháp.

Các cuộc thi ý tưởng, sáng kiến cần gắn với điều kiện thử nghiệm và khả năng ứng dụng, tránh tình trạng dừng lại ở việc lựa chọn, trao giải mà thiếu cơ chế đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống.

Đối với hoạt động đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu phân biệt rõ rủi ro trong thử nghiệm được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ cần hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp trẻ yên tâm sáng tạo.

Bên cạnh cơ hội phát triển nghề nghiệp, những vấn đề thiết thực trong đời sống thanh niên cũng được lãnh đạo Thành phố quan tâm. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình, không gian sinh hoạt và môi trường sống là những yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của Thủ đô đối với người trẻ.

"Một thành phố dù có nhiều công trình mới nhưng người trẻ còn khó tìm việc làm phù hợp, khó ổn định chỗ ở, thiếu không gian học tập, sinh hoạt thì sức hấp dẫn vẫn bị hạn chế", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu công khai thông tin về chính sách nhà ở, điều kiện và thủ tục tiếp cận để người có nhu cầu thực sự được thụ hưởng. Đồng thời, cần quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ.

Đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và cơ sở công cộng, Thành phố cần rà soát, khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, mở rộng khả năng tiếp cận và tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của thanh niên, thay vì chỉ tập trung đầu tư xây dựng công trình mới.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng lưu ý, Hà Nội có lợi thế lớn về lịch sử, văn hóa, di sản, làng nghề, hệ thống trường đại học và nguồn nhân lực trẻ. Tuy nhiên, những lợi thế này chỉ có thể chuyển hóa thành sức cạnh tranh khi được hỗ trợ bằng thiết kế, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và phương thức tiếp cận khách hàng mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu và thanh niên Thủ đô chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Không để kiến nghị dừng lại sau hội nghị đối thoại

Một trong những yêu cầu xuyên suốt được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh là phải bảo đảm các nội dung đối thoại được tiếp nhận, xử lý và chuyển hóa thành nhiệm vụ cụ thể, có thể theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và Thành đoàn Hà Nội tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, kể cả những vấn đề chưa được trao đổi trực tiếp; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của từng cơ quan, nội dung cần phối hợp và những vấn đề phải báo cáo Thành phố xem xét. Đặc biệt, thông báo kết luận hội nghị phải xác định rõ đầu mối thực hiện, tiến độ xử lý và kết quả cần đạt, tránh tình trạng tiếp nhận kiến nghị nhưng không có cơ chế triển khai cụ thể.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan và chủ tịch UBND các xã, phường quan tâm giải quyết những nội dung thuộc trách nhiệm của mình. Đối với các vấn đề chưa thể xử lý ngay, cơ quan chức năng phải nêu rõ nguyên nhân, hướng giải quyết và thông tin lại kết quả cho thanh niên. Văn phòng UBND Thành phố được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo những nhiệm vụ chậm tiến độ.

Đối với Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa thanh niên với chính quyền; chủ động tập hợp các nhóm thanh niên có chuyên môn, có sáng kiến và khả năng triển khai, phối hợp với các sở, ngành lựa chọn những nhiệm vụ thiết thực để tổ chức thực hiện. Theo Chủ tịch UBND Thành phố, một mô hình dù nhỏ nhưng giải quyết được vấn đề thực tế sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều hoạt động mang tính hình thức.

Khẳng định trách nhiệm của chính quyền trong lắng nghe, tháo gỡ rào cản và tạo điều kiện để người trẻ phát huy năng lực, Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn sau đối thoại, Thành phố và thanh niên sẽ có thêm nhiều công việc chung, tạo ra những kết quả cụ thể, có thể nhìn thấy và đánh giá được.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trân trọng cảm ơn Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp và định hướng những vấn đề thanh niên quan tâm.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định, những nội dung chỉ đạo tại hội nghị thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin của lãnh đạo Thành phố đối với thế hệ trẻ.

Các thông tin được trao đổi, giải đáp đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn những chủ trương, chính sách và định hướng phát triển của Thủ đô. Đây cũng là cơ sở để thanh niên tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, xây dựng sáng kiến và tham gia hiệu quả vào các hoạt động học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Tiến Hưng nghiêm túc tiếp thu những nội dung chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố, đặc biệt là các nhiệm vụ giao tổ chức Đoàn phối hợp với sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Với tinh thần “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”, tuổi trẻ Thủ đô xác định tiếp tục phát huy vai trò xung kích, chủ động tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố.