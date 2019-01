Đội trưởng CSGT Mai Sơn lên tiếng về vụ tai nạn liên quan đến cán bộ

Vào cuối giờ chiều 7/1, tại Km273 + 900 trên Quốc lộ 6, đoạn tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến 3 chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, rất may không có người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 26A-077.67 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La, khi đến Km273 + 900, Quốc lộ 6 thì bất ngờ mất lái và đâm trực diện vào đuôi xe bán tải mang biển kiểm soát 26C-058.33 đang dừng ven đường.

Cú đâm khiến chiếc xe bán tải húc vào một chiếc xe ô tô khác cũng đang dừng đỗ phía trước. Hậu quả khiến 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng, rất may không có người bị thương.

Cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng.

Trao đổi với phóng viên VOV, Trung tá Quàng Anh Dũng, đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ; ai đúng, ai sai sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Còn người điều khiển chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 26A-077.67 là Thượng úy Phạm Châu Giang, cán bộ đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mai Sơn, nếu vi phạm trật tự an toàn giao thông, lãnh đạo đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của ngành./.

