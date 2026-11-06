Đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa giảm trách nhiệm bảo vệ môi trường

Không tăng tải lượng chất ô nhiễm đã vượt khả năng chịu tải

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất với dự thảo đã được chỉnh lý và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, song đề nghị tiếp tục rà soát một số nội dung để bảo đảm tính khả thi và mục tiêu bảo vệ môi trường.

Đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quốc hội)

Về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, đại biểu đề nghị xem xét quy định chỉ hạn chế xả thải đối với dự án mới, dự án mở rộng khi nguồn nước không còn khả năng chịu tải đối với tất cả thông số phải đánh giá. Bà thống nhất nguyên tắc quản lý tổng hợp theo lưu vực, nhưng cho rằng cần chuyển kết quả đánh giá theo từng thông số thành nguyên tắc kiểm soát tương ứng.

Trên thực tế, một đoạn sông có thể đã quá tải về chất hữu cơ nhưng vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với một số thông số khác. Nếu chỉ hạn chế khi tất cả thông số đều vượt ngưỡng, dự án mới vẫn có thể xả thêm chất ô nhiễm thuộc thông số đã quá tải. Điều này có nguy cơ kéo dài ô nhiễm, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ở hạ lưu.

Báo cáo giải trình xác định khả năng chịu tải được đánh giá theo từng thông số và điều kiện dòng chảy mùa cạn. Vì vậy, đại biểu kiến nghị không làm gia tăng tải lượng đối với thông số ô nhiễm đã vượt khả năng chịu tải. Ngoại lệ chỉ được xem xét khi có giải pháp giảm tải hoặc xử lý được kiểm chứng, bảo đảm không làm suy giảm chất lượng nguồn nước tiếp nhận; yêu cầu kỹ thuật có thể giao Chính phủ quy định.

Bỏ thủ tục vận hành thử nghiệm nhưng không bỏ kiểm chứng

Đối với quy định bỏ thủ tục vận hành thử nghiệm về chuyển tiếp, đại biểu đồng tình với định hướng để doanh nghiệp chủ động thử, hiệu chỉnh công trình và chỉ xả thải khi đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, nguyên tắc này cần được thể hiện rõ trong luật, nhất là với nguồn thải có nguy cơ cao.

Theo đại biểu, công trình hoàn thành xây dựng chưa đồng nghĩa hệ thống xử lý đã vận hành ổn định ở các chế độ tải khác nhau. Giai đoạn vận hành ban đầu do đó vẫn cần được kiểm chứng. Bà đề nghị quy định nghĩa vụ kiểm chứng công trình xử lý chất thải, lưu giữ kết quả quan trắc và buộc ngừng xả thải khi công trình chưa đáp ứng yêu cầu. Kết quả kiểm chứng đã có cần được kế thừa nếu còn phù hợp.

Cách làm này vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động vận hành, vừa giúp cơ quan quản lý có căn cứ giám sát. Bỏ thủ tục hành chính không có nghĩa bỏ trách nhiệm chứng minh hiệu quả xử lý và bảo đảm chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường.

Từ chối thu gom rác phải có cơ chế khắc phục

Về quyền từ chối tiếp nhận chất thải không được phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế khắc phục để không phát sinh ô nhiễm tại khu dân cư. Tại chung cư, khu nhà trọ hoặc điểm tập kết tập trung, nếu một số người bỏ rác sai quy định nhưng đơn vị thu gom từ chối toàn bộ lượng rác, người thực hiện đúng cũng bị ảnh hưởng. Rác tồn đọng có thể gây mất vệ sinh và tăng nguy cơ ô nhiễm tại khu vực dùng chung.

Các đại biểu Quốc hội tham dự cuộc họp. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu đề nghị đơn vị thu gom phải thông báo lý do từ chối, hướng dẫn khắc phục và phối hợp với người quản lý điểm tập kết. Phạm vi từ chối phải tương ứng phần chất thải không đáp ứng yêu cầu, không từ chối cả phần đã phân loại đúng và có thể thu gom. Đồng thời, cần gắn quy định với khoản 3 Điều 75 để phân định trách nhiệm khắc phục, thời điểm thu gom lại và phương án xử lý rác tồn đọng; việc sắp xếp, lưu giữ, xử lý phải bảo đảm vệ sinh dịch tễ.

Theo đại biểu, quyền từ chối là cần thiết để thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, nhưng phải đi kèm quy trình phối hợp rõ ràng, tránh ảnh hưởng những người đã thực hiện đúng.

Mở rộng tiêu chí xác định yếu tố nhạy cảm về môi trường

Đại biểu ghi nhận dự thảo đã bổ sung danh lam thắng cảnh, nguồn nước dùng cho cấp nước sinh hoạt và trường hợp xả khí thải trong khu dân cư tập trung. Tuy nhiên, phạm vi đối tượng và khu vực cần bảo vệ vẫn chưa đầy đủ.

Tiêu chí danh lam thắng cảnh chưa bao quát các loại hình di sản văn hóa vật thể theo pháp luật về di sản văn hóa, gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia. Đại biểu đề nghị bổ sung đầy đủ các đối tượng này, đồng thời làm rõ khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm và địa điểm thuộc quy hoạch khảo cổ.

Bên cạnh đó, tác động môi trường có thể vượt ra ngoài địa điểm thực hiện dự án hoặc vị trí xả thải. Thi công bên ngoài khu vực bảo vệ di tích vẫn có thể gây rung chấn, sụt lún, ảnh hưởng công trình và cảnh quan; khí thải phát sinh ngoài khu dân cư cũng có thể phát tán đến nơi người dân sinh sống. Vì vậy, chỉ căn cứ vị trí dự án hoặc vị trí xả thải là chưa đủ.

Đại biểu đề nghị xác định yếu tố nhạy cảm theo cả địa điểm thực hiện và phạm vi có khả năng chịu ảnh hưởng của dự án. Với khu dân cư tập trung, tiêu chí cần căn cứ khả năng người dân bị ảnh hưởng bởi bụi, khí thải, thay vì chỉ xét vị trí xả thải có nằm trong khu dân cư hay không. Các ngưỡng và phương pháp xác định cụ thể có thể giao Chính phủ quy định.

Đại biểu cũng kiến nghị bổ sung yêu cầu đánh giá tác động cộng dồn và tác động đối với các đối tượng nhạy cảm trong phạm vi bị ảnh hưởng; đồng thời cho phép kế thừa kết quả đánh giá chuyên ngành còn phù hợp để tránh trùng lặp hồ sơ.

Kết luận ý kiến, đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo đề nghị ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng không chỉ tháo gỡ thủ tục hành chính trước mắt mà còn kiểm soát rủi ro môi trường và bảo đảm ổn định pháp lý cho hoạt động đầu tư.

Các kiến nghị tập trung vào bốn yêu cầu: không gia tăng tải lượng chất ô nhiễm đã vượt khả năng chịu tải; bỏ thủ tục vận hành thử nghiệm nhưng vẫn kiểm chứng công trình xử lý; thực hiện quyền từ chối thu gom rác có giới hạn và có phương án khắc phục; nhận diện đầy đủ di sản, khu dân cư và phạm vi chịu tác động khi xác định yếu tố nhạy cảm.

Theo đại biểu, đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa giảm trách nhiệm bảo vệ môi trường. Quy định cần đủ rõ để doanh nghiệp chủ động tuân thủ, cơ quan quản lý có căn cứ giám sát và người dân được bảo vệ trước nguy cơ ô nhiễm. Đây là điều kiện để hoạt động đầu tư phát triển ổn định, hài hòa với yêu cầu bảo vệ nguồn nước, di sản, khu dân cư và môi trường sống.