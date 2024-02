Đơn vị cung cấp dịch vụ thừa nhận bán sản phẩm bánh kem hết hạn sử dụng

Sau khi nhận phản ánh của người lao động về nghi vấn các hộp bánh kem trong túi quà Tết có dấu hiệu bị tẩy xóa, sữa chữa hạn sử dụng, ngày 16/2/2024, Công ty Than Vàng Danh đã có buổi làm việc với đơn vị cung cấp sản phẩm là Công ty CP XNK và chế biến thực phẩm Âu Việt (thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Phía đơn vị cung cấp dịch vụ cho biết sản phẩm bánh Smile Time có xuất xứ từ Cộng hòa Belarus và thừa nhận một số sản phẩm trong gói quà Tết bị hết hạn sử dụng như phản ánh là đúng.

Gần 6.000 hộp bánh bị tẩy xóa hạn sử dụng được trao đến tay người công nhân có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng

Liên quan đến sự việc này, Luật sư Đặng Hồng Phương, Công ty Luật TNHH 1 thành viên Luật sư Quảng Ninh nêu ý kiến: “Trách nhiệm của Công ty Âu Việt là phải thu hồi sản phẩm và nếu như Công ty Vàng Danh xác định có thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại cho người ta. Nếu trong quá trình nhập khẩu mà hàng hóa không đúng chủng loại, hoặc kê khai không đúng hàng hóa... thì chỉ có cơ quan điều tra mới có thể làm rõ".

Như VOV đã thông tin, bánh kem xốp nhãn hiệu Smile Time trong gói quà Tết tặng công nhân của Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bị tẩy xóa hạn sử dụng. Cụ thể, trên bao bì in ngày sản xuất 20/10/2023, hết hạn vào ngày 20/7/2024. Tuy nhiên, chỉ cần bị chà mạnh thì hàng số này mờ đi và xuất hiện hàng số ghi hạn sử dụng chỉ đến 01/6/2023. Đây là 1 sản phẩm trong gói thầu "Cung cấp hàng hoá hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động nhân dịp tết Giáp Thìn" mà Công ty Cổ phần Than Vàng Danh ký với liên danh 6 nhà thầu, tổng giá trị gói thầu hơn 23 tỷ đồng.

Câu hỏi được dư luận quan tâm là trong quá trình phân phối hàng hóa, Công ty CP Xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt có biết sản phẩm bị sửa chữa hạn sử dụng hay không? Ngoài sản phẩm trong 6.000 gói quà Tết theo hợp đồng với Cty Than Vàng Danh thì có bao nhiêu hộp bánh kem quá hạn sử dụng như thế đã được bán ra thị trường?