Đồng bào vùng cao Đà Nẵng bán hàng hóa qua mạng xã hội, nâng cao thu nhập

Các địa phương vùng cao thành phố Đà Nẵng (chủ yếu thuộc tỉnh Quảng Nam cũ) có nhiều lợi thế để sản xuất các loại nông sản chất lượng tốt, cùng với các sản đặc trưng khác. Những năm gần đầy, mạng xã hội phát triển, được đào tạo, tập huấn các giải pháp bán hàng trên mạng thông qua các nền tảng như: facebook, tiktok, zalo,lazada... nên bà con mạnh dạn làm theo.

Nhận ra hình thức bán hàng trên nền tảng số mở ra hướng đi bền vững trong tiêu thụ hàng hóa, chị Alăng Oanh, tổ trưởng tổ hợp tác chăn nuôi heo đen xã Bến Giằng (huyện Nam Giang, Quảng Nam trước đây) chủ động thay đổi cách bán hàng theo hướng này.

Các lớp tập huấn bán hàng qua mạng được tổ công nghệ số cộng đồng các xã miền núi Đà Nẵng tổ chức thường xuyên.

Những ngày đầu mới “tập tành” bán hàng online, các chị em trong tổ hướng dẫn nhau dùng điện thoại tự livestream, quay clip giới thiệu sản phẩm ngay tại nhà đưa lên mạng Facebook, Zalo… để bán hàng. Chị ALăng Oanh là người tiên phong trong việc liên kết bà con xây dựng và chế biến sâu các sản phẩm từ heo đen bản địa. Đó là các sản phẩm heo đen gác bếp, heo đen xông khói, trong đó sản phẩm thịt heo đen gác bếp đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chị A Lăng Oanh và các chị em trong tổ hợp tác tận dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo) quảng bá, bán sản phẩm. Việc mua bán hiệu quả nên chị em làm theo và bán hàng ngày một tốt hơn, chốt đơn ship hàng xuống Hội An, trung tâm Đà Nẵng và gửi cả vào một số tỉnh phía Nam.

Chị A Lăng Oanh chia sẻ: “Khu vực miền núi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và giờ chỉ cần chiếc điện thoại thông minh đã tạo điều kiện cho chúng tôi kiếm thêm thu nhập từ bán hàng online. Chúng tôi đăng bán hàng trên mạng có khách hàng dưới xuôi và khắp cả nước chứ không như trước đây chỉ bán quanh làng. Không chỉ bán heo, giờ đây chúng tôi còn bán thêm cả các mặt hàng nông sản nữa. Nhờ có công nghệ số bán hàng rất hiệu quả”.

Củ gừng, nghệ hay cây giống của bà con vùng cao Đà Nẵng được người dân chọn mua ngày càng nhiều.

Tương tự, chị A Vô Tron ở thôn La Bớ, xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những phụ nữ Cơ Tu tiên phong bán hàng qua mạng xã hội. A Vo Tron cho biết, trước đây mới đầu tập livestream bán hàng thì cũng ngại lắm, người Cơ Tu chưa biết cách giới thiệu, không thông thạo tiếng phổ thông. Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu, học cách giới thiệu các loại mặt hàng, đến nay chị đã thành thạo hơn, không còn ngại như trước. Đã có nhiều khách hàng theo dõi, mua hàng. Đến nay, A Vô Tron đã có 2 năm bán hàng qua mạng xã hội, thu nhập cũng ổn định hơn.

Chị A Vô Tron (bên trái) đang bán nông sản.

Hiện nay, hầu hết các địa phương miền núi thành phố Đà Nẵng có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Đông Giang, Sông Kôn, Sông Vệ, A Vương, Tây Giang... đều thành lập các tổ nhóm cộng đồng, hỗ trợ quảng bá sản phẩm của bà con trên mạng xã hội.

Ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngoài tập huấn thì các tổ cộng đồng còn trực tiếp đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc, livetream quảng bá, bán hàng trên mạng cho bà con. Vừa rồi thực hiện Nghị quyết 57, xã cũng thành lập các tổ nhóm cộng đồng ở thôn. Qua nhóm cộng đồng thôn này, ngoài giải quyết thủ tục, người ta cũng hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên hệ thống. Bà con chúng tôi bây giờ tự quảng bá được sản phẩm hoặc mua bán hàng qua zalo, facebook. Ngoài bán hàng trực tiếp tại các gian hàng, bà con còn quảng cáo trên mạng. Xã cũng quán triệt phải quảng bá sản phẩm thật, sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng”.

Các loại nông sản của đồng bào Cơ Tu chào bán trên mạng xã hội

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở có nhiều chương trình hỗ trợ, tập huấn đào tạo bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiểu thương ở khu vực miền núi bán hàng qua các nền tảng số.

“Những tiểu thương, cơ sở sản xuất kinh doanh của khu vực miền núi khi phát triển sản phẩm thương mại và sản phẩm tiêu dùng được Sở Công Thương tổ chức các lớp tập huấn trên các kênh như tiktok, shopee cũng như tìm hiểu các kênh bán hàng amazon, lazada để có góc nhìn mới và phương pháp quản lý, phát triển sản phẩm hiệu quả hơn. Đến thời điểm hiện nay, các sản phẩm dược phẩm, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm hữu cơ của đồng bào miền núi đã xuống được đến các thị trường, tiếp cận các siêu thị và chuỗi bán lẻ”, bà Trâm nói.