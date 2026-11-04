“Đóng cửa” Quảng trường Gia Nghĩa, Lâm Đồng để xử lý sụt lún

Ngày 4/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các cơ quan, địa phương liên quan về việc tạm rào chắn Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, thuộc phường Bắc Gia Nghĩa, để phục vụ thi công, hoàn thiện công trình.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/11 đến hết ngày 31/12/2026, toàn bộ mặt sân quảng trường và các lối vào khu vực thi công sẽ được rào chắn để khắc phục tình trạng sụt lún, nứt cục bộ, đồng thời hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

Khu vực mái taluy tại Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa xuất hiện các vết nứt, sụt lún, làm biến dạng kết cấu bề mặt.

Trong thời gian này, các hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, buôn bán trong phạm vi công trình phải tạm dừng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đề nghị UBND các phường Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa thông báo rộng rãi đến người dân, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại khu vực thi công.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh, Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là công trình có quy mô lớn, được phê duyệt đầu tư năm 2022 và khánh thành ngày 25/7/2026. Tuy nhiên, sau khi khánh thành, một số vị trí trên mặt sân quảng trường xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt gãy, bong tróc đá lát nền, có điểm chênh lệch khoảng 20cm so với mặt bằng thiết kế.

Một vị trí tại Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa bị lún, tạo độ chênh lệch giữa các hạng mục sân và cảnh quan.

Khu vực lõi quảng trường rộng hơn 23.000m², gồm hai phần có kết cấu khác nhau. Trong đó, một phần được xây dựng bằng bê tông cốt thép trên móng cọc, phần còn lại đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên với chiều cao từ 6-14m.

Đáng chú ý, kết quả tính toán kỹ thuật cho thấy nền đất tại một số khu vực có thể tiếp tục lún từ 18-69cm trong vòng 15 năm, trong đó mức lún lớn nhất được dự báo xảy ra trong 2 năm đầu, khoảng 12-33cm tùy vị trí. Việc nền đất lún không đồng đều có thể tiếp tục gây nứt, bong tróc và gãy vỡ đá lát mặt sân.

Toàn cảnh Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, công trình sẽ tạm đóng cửa từ ngày 10/11 đến hết ngày 31/12/2026 để khắc phục sụt lún.

Việc rào chắn, sửa chữa lần này nhằm khắc phục những hư hỏng đã xuất hiện, đồng thời hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm an toàn khi đưa quảng trường vào khai thác, sử dụng.