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Đông đảo người dân TP.HCM đến tri ân liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Hai, 22:23, 13/07/2026
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VOV.VN - Sau một tuần bắt đầu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, thuộc Quận 10 trước đây), đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.HCM tìm về để thắp nén nhang tri ân những người đã nằm xuống cho hoà bình ngày hôm nay.

Tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ

Nhóm bạn trẻ thuộc Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) do anh Lê Văn Cường dẫn đầu, kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại khu vực khai quật ở Công viên Lê Thị Riêng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, anh Cường xúc động bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ đi trước, đúng với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Anh cho biết, nhóm nghiên cứu của mình đã theo sát hoạt động tìm kiếm từ những ngày đầu còn khảo sát bằng phương pháp radar xuyên thấu.

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Anh Lê Văn Cường xúc động bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha anh (Ảnh: Duy Phương)

Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đã phân tích và chỉ ra các vị trí có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Theo anh Cường, không chỉ mang ý nghĩa về mặt khoa học, hoạt động của nhóm còn là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm và tấm lòng tri ân của thế hệ sau đối với anh hùng liệt sĩ.

"Nhóm rất xúc động, nghẹn ngào khi cơ quan chức năng đào được vị trí của các anh, các chú, các anh hùng liệt sĩ. Nhóm chúng tôi mong muốn kết quả đo đạc phản ánh đúng, những kết quả tốt liên quan đến kỳ vọng của mọi người", anh Cường bày tỏ.

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Nhiều bạn trẻ tìm về Công viên Lê Thị Riêng thành kính thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Duy Phương)

Tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm

Nhiều ngày gần đây, bà Lê Thị Xuân Hương (ngụ phường Nhiêu Lộc, thuộc Quận 3 cũ) đều đặn ghé Công viên Lê Thị Riêng để mang bánh mì, nước uống, tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm.

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Bà Lê Thị Xuân Hương dâng bánh mì, nước uống thắp hương (Ảnh: Duy Phương)

Không giấu được sự xúc động, bà Hương cho biết đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt tại đây được người dân TP.HCM rất quan tâm. Bà chia sẻ, bản thân là con cháu Bác Hồ, nên việc ủng hộ và tri ân các thế hệ bộ đội, chiến sĩ là trách nhiệm và đạo lý ngàn đời. Do đó, việc góp chút sức lực để hỗ trợ lực lượng chức năng khiến bà cảm thấy rất ấm lòng. Mong muốn lớn nhất của bà là những người đã ngã xuống sẽ sớm được trở về với gia đình, quê hương.

"Tôi mong tất cả các chiến sĩ được trở về nhà với gia đình, bao nhiêu năm nay phục vụ đất nước mà bây giờ còn nằm như vậy rất đau lòng. Tôi muốn các chiến sĩ có được mồ yên mả đẹp", bà Hương chia sẻ.

Thắp nén hương trước bia tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Trần Văn Thông (ngụ phường Bảy Hiền, thuộc quận Tân Bình cũ) trầm mặc, bồi hồi khi nhắc đến việc tìm kiếm, quy tập hài cốt tại đây.

Theo ông, những ngày qua, thông tin phát hiện hài cốt của các liệt sĩ khơi dậy niềm xúc động mạnh mẽ trong lòng người dân. Bởi vì các liệt sĩ đã nằm lại tại khu vực này thời gian quá lâu, gần 60 năm.

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Ông Trần Văn Thông kỳ vọng kết quả tìm kiếm, quy tập vượt ngoài mong đợi (Ảnh: Duy Phương)

Đợt tìm kiếm lần này có quy mô và sự đầu tư công sức rất lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Ông Thông bày tỏ tin tưởng về kết quả tốt đẹp sau đợt quy tập lần này.

"Tôi kính chúc các lực lượng đang công tác tại Công viên Lê Thị Riêng nhiều sức khoẻ, để làm sao chúng ta có được kết quả ngoài mong đợi, theo như chủ trương của Trung ương", ông Thông kỳ vọng.

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã được lan toả sâu rộng qua hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Các tầng lớp nhân dân TPHCM luôn dõi theo từng thông tin, mong mỏi những người còn nằm lại sớm được tìm thấy, trở về với gia đình, với quê hương, an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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