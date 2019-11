Động đất mạnh 4,2 độ richter xảy ra ở Nghệ An

Nhiều người dân ở huyện Tân Kỳ cho hay đã cảm nhận được rung lắc khá mạnh vào chiều 20/11.

Tâm chấn của trận động đất ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An



“Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế trong nhà thì thấy rung lắc khá mạnh kéo dài khoảng 5 giây. Nhà tôi khá xa đường chính nên không phải do xe tải lớn chạy qua gây rung lắc. Tôi hốt hoảng, nhiều nhà xung quanh cũng cảm thấy như vậy nên mọi người đều nghi là do động đất”, anh Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Nghĩa Bình huyện, Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết.



Chị Phan Thị Giang (trú tại thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An) cũng cảm thấy rung lắc khá mạnh. Đây là lần đầu tiên chị Giang cũng như người dân tại thị trấn huyện Qùy Hợp cảm thấy rung lắc mạnh như vậy.

Ngoài Tân Kỳ, Quỳ Hợp người dân một số huyện khác như Nghĩa Đàn, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn... cũng cảm nhận được rung chấn của trận động đất. Hiện chính quyền địa phương chưa ghi nhận có thiệt hại.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, trận động đất mạnh 4,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu trận động đất khoảng 10 km, đây là hiện tượng bình thường do "Nghệ An nằm trong vùng đứt gãy có khả năng sinh chấn và xảy ra các trận động đất".

Trước đó, tháng 9/2015, trận động đất mạnh 3,6 độ richter đã khiến nhiều khu vực của huyện Diễn Châu (Nghệ An) rung lắc nhẹ. Tháng 1/2005, một trận động đất 4,7 độ richter từng xảy ra tại huyện Tân Kỳ./.