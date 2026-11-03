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Đồng Nai: 2 người tử vong do sốt xuất huyết trong chưa đầy 24 giờ

Thứ Ba, 17:57, 03/11/2026
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VOV.VN - Trong chưa đầy 24 giờ, xã Thuận Lợi, Đồng Nai ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết nặng, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm lên 10.

Ngày 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Đồng Nai xác nhận, địa phương ghi nhận thêm 2 ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 10 trường hợp. Đặc biệt, cả hai ca tử vong mới đây đều tập trung tại xã Thuận Lợi, TP.Đồng Nai và xảy ra trong ngày 28 và 29/10.

Trường hợp thứ nhất là bà Trần Thị M. (SN 1988, công nhân Khu công nghiệp Đồng Xoài 2, ngụ ấp Thuận Hòa). Sau 4 ngày sốt và tự mua thuốc điều trị tại nhà không bớt, đến ngày 27/10, bà M. nhập viện trong tình trạng sốc kéo dài, rối loạn đông máu, tổn thương tạng nặng. Bệnh diễn tiến quá nhanh, bà đã tử vong trên đường chuyển viện lên tuyến trên vào trưa 28/10.

Dong nai 2 nguoi tu vong do sot xuat huyet trong chua day 24 gio hinh anh 1
Đoàn công tác của CDC Đồng Nai làm việc với xã Thuận Lợi về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (ảnh: xã Thuận Lợi)

Trường hợp thứ hai là bà Hoàng Thị H. (SN 1967, ngụ ấp Thuận Hải). Khởi phát sốt từ ngày 25/10, nhưng đến ngày 28/10 khi xuất hiện các triệu chứng nặng như buồn nôn, không ăn uống được, mệt lả, gia đình mới đưa bà đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu trong tình trạng sốc Dengue có dấu hiệu cảnh báo kèm suy thận cấp, suy gan, đái tháo đường. Dù được chuyển viện tuyến trên, bệnh nhân chuyển biến nguy kịch và tử vong tại nhà vào tối 29/10.

Kết quả điều tra dịch tễ thực địa của CDC Đồng Nai tại khu vực nhà các bệnh nhân, các điểm nóng như ấp Thuận Hòa và ấp Thuận Hải, cho thấy các chỉ số côn trùng đều ở mức báo động đỏ.

Cụ thể, chỉ số lăng quăng/bọ gậy (BI) tại đây lần lượt đạt mức 60 và 66 (cao gấp hơn 3 lần so với ngưỡng khuyến cáo an toàn của Bộ Y tế).

Theo CDC Đồng Nai, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã Thuận Lợi đã ở mức độ đặc biệt nguy hiểm. Tính đến cuối tháng 10/2026, trên địa bàn xã ghi nhận 201 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 133 ca so với cùng kỳ. Mức độ nhiễm bệnh nhiều do mật độ muỗi vằn truyền bệnh tại cộng đồng đang duy trì ở mức rất cao.

Dong nai 2 nguoi tu vong do sot xuat huyet trong chua day 24 gio hinh anh 2
Lực lượng y tế phun hóa chất diệt muỗi (ảnh: xã Thuận Lợi)

Nguyên nhân chính khiến bệnh nhân tử vong đều bắt nguồn từ việc nhập viện trễ, tự điều trị tại nhà khi có triệu chứng sốt.

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục bùng phát lan rộng, ngày 3/11, đoàn công tác của CDC Đồng Nai đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, giám sát và yêu cầu chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng lập tức kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

CDC Đồng Nai yêu cầu địa phương huy động tối đa lực lượng công tác xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ thực hiện triệt để phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dụng cụ chứa nước”. Duy trì nghiêm phong trào “Ngày cuối tuần phòng chống sốt xuất huyết”, kiên quyết xử lý dứt điểm các điểm nghẽn môi trường, khu vực nhà trọ, cơ sở thu mua phế liệu.

Đối với ngành Y tế cơ sở, trạm Y tế xã phải bám sát biến động dịch tễ từng ngày, lập danh sách theo dõi sát các hộ gia đình có người sốt; phối hợp chặt chẽ với các nhà thuốc, phòng khám tư nhân trên địa bàn để kịp thời phát hiện, hướng dẫn người nghi mắc sốt xuất huyết đến ngay cơ sở y tế, tuyệt đối không tự ý mua thuốc uống tại nhà. Triển khai kế hoạch diệt lăng quăng, bọ gậy trên toàn xã, kết hợp phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại thôn/ấp có số ca mắc tăng cao.

CDC Đồng Nai cũng kêu gọi người dân không được lơ chủ quan, khi có triệu chứng sốt cao liên tục cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những cái chết đáng tiếc do đến viện quá muộn.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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