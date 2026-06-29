Đồng Nai chuyển đổi trụ sở cũ thành nơi chăm sóc sức khỏe cho người già



"Hồi sinh" trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính, tại phường Bình Phước, TP. Đồng Nai (khu vực trung tâm của tỉnh Bình Phước cũ), có 34 trụ sở dôi dư từ các cơ quan, đơn vị sau quá trình sắp xếp bộ máy.

Mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở phường Bình Phước

Để tránh lãng phí, chính quyền địa phương đã chủ động phê duyệt phương án khai thác cho 27/34 trụ sở. Các cơ sở còn lại cũng đang được đề xuất ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cho lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục.

Trong số đó, mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa ra mắt được đặt ngay tại trụ sở UBND phường Tân Thiện cũ (thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ). Từ đó vừa giải quyết việc chống lãng phí tài sản công, vừa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước cho biết: "Toàn bộ kinh phí cho trang thiết bị, máy móc tại đây đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. Việc ra mắt mô hình nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn."

Người già phấn khởi với "ngôi nhà chung"

Mô hình "ngôi nhà chung" chăm sóc người cao tuổi hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Các cụ già có nơi vui chơi, sinh hoạt tập thể

Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên; người có bệnh lý mạn tính cần theo dõi; người bị hạn chế vận động hoặc có nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe.

Điểm khác biệt của mô hình này là ngoài chăm sóc sức khỏe còn hướng đến việc chăm sóc tốt tinh thần cho người cao tuổi. Cụ thể, đến đây, các cụ già không chỉ được thăm khám lâm sàng mà còn được trải nghiệm các liệu trình điều dưỡng, phục hồi chức năng như: ngâm chân thảo dược, massage vật lý trị liệu, tập thể dục dưỡng sinh.. và có nơi đọc sách, báo, chơi cờ.

Toàn bộ dữ liệu sức khỏe của các cụ đều được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý, theo dõi chuyên sâu lâu dài.

Người già được ngâm chân, massage trị liệu

Ghi nhận ngay trong ngày đầu tiên triển khai, mô hình đã thu hút hàng trăm cụ ông, cụ bà trên địa bàn đến trải nghiệm.

Bà Phan Thị Kính (77 tuổi) chia sẻ cảm xúc khi được chăm sóc sức khỏe miễn phí: "Tuổi già sức khỏe không được như xưa, đặc biệt có nhiều bệnh xương khớp, áp huyết cao… Với mô hình này tôi thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và đội ngũ y bác sĩ, những người có liên quan nên cảm thấy rất phấn khởi.

"Tôi vào đây tôi được thử máu, ngâm chân, massage trị liệu…tôi thấy dịch vụ này cho người cao tuổi này rất tốt. Mong mô hình này sẽ được nhân rộng hơn nữa để tất cả người cao tuổi đều có cơ hội được chăm sóc sức khỏe", bà Lê Thị Quyền (71 tuổi) chia sẻ.

Khu thể dục thể thao cho người cao tuổi

Được biết, đây là mô hình chăm sóc người cao tuổi kết hợp xử lý tài sản công dôi dư đầu tiên được triển khai tại TP. Đồng Nai. Việc biến trụ sở cũ thành một không gian an dưỡng ấm áp cho người già không chỉ là bài toán quản lý tài sản thông minh, mà còn là cách làm sáng tạo thể hiện sự gần dân, hiểu dân và hành động vì dân của chính quyền phường Bình Phước.