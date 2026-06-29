English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai chuyển đổi trụ sở cũ thành nơi chăm sóc sức khỏe cho người già

Thứ Hai, 21:22, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/6, UBND phường Bình Phước, TP. Đồng Nai ra mắt mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đây là việc làm nhằm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời góp phần tránh lãng phí tài sản công sau sáp nhập.


"Hồi sinh" trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính, tại phường Bình Phước, TP. Đồng Nai (khu vực trung tâm của tỉnh Bình Phước cũ), có 34 trụ sở dôi dư từ các cơ quan, đơn vị sau quá trình sắp xếp bộ máy.

Dong nai chuyen doi tru so cu thanh noi cham soc suc khoe cho nguoi gia hinh anh 1
Mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở phường Bình Phước

Để tránh lãng phí, chính quyền địa phương đã chủ động phê duyệt phương án khai thác cho 27/34 trụ sở. Các cơ sở còn lại cũng đang được đề xuất ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cho lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục.

Trong số đó, mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa ra mắt được đặt ngay tại trụ sở UBND phường Tân Thiện cũ (thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ). Từ đó vừa giải quyết việc chống lãng phí tài sản công, vừa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước cho biết: "Toàn bộ kinh phí cho trang thiết bị, máy móc tại đây đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. Việc ra mắt mô hình nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn."

Người già phấn khởi với "ngôi nhà chung"

Mô hình "ngôi nhà chung" chăm sóc người cao tuổi hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Dong nai chuyen doi tru so cu thanh noi cham soc suc khoe cho nguoi gia hinh anh 2
Các cụ già có nơi vui chơi, sinh hoạt tập thể

Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên; người có bệnh lý mạn tính cần theo dõi; người bị hạn chế vận động hoặc có nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe.

Điểm khác biệt của mô hình này là ngoài chăm sóc sức khỏe còn hướng đến việc chăm sóc tốt tinh thần cho người cao tuổi. Cụ thể, đến đây, các cụ già không chỉ được thăm khám lâm sàng mà còn được trải nghiệm các liệu trình điều dưỡng, phục hồi chức năng như: ngâm chân thảo dược, massage vật lý trị liệu, tập thể dục dưỡng sinh.. và có nơi đọc sách, báo, chơi cờ.

Toàn bộ dữ liệu sức khỏe của các cụ đều được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý, theo dõi chuyên sâu lâu dài.

Dong nai chuyen doi tru so cu thanh noi cham soc suc khoe cho nguoi gia hinh anh 3
Người già được ngâm chân, massage trị liệu

Ghi nhận ngay trong ngày đầu tiên triển khai, mô hình đã thu hút hàng trăm cụ ông, cụ bà trên địa bàn đến trải nghiệm.

Bà Phan Thị Kính (77 tuổi) chia sẻ cảm xúc khi được chăm sóc sức khỏe miễn phí: "Tuổi già sức khỏe không được như xưa, đặc biệt có nhiều bệnh xương khớp, áp huyết cao… Với mô hình này tôi thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và đội ngũ y bác sĩ, những người có liên quan nên cảm thấy rất phấn khởi.

"Tôi vào đây tôi được thử máu, ngâm chân, massage trị liệu…tôi thấy dịch vụ này cho người cao tuổi này rất tốt. Mong mô hình này sẽ được nhân rộng hơn nữa để tất cả người cao tuổi đều có cơ hội được chăm sóc sức khỏe", bà Lê Thị Quyền (71 tuổi) chia sẻ.

Dong nai chuyen doi tru so cu thanh noi cham soc suc khoe cho nguoi gia hinh anh 4
Khu thể dục thể thao cho người cao tuổi 

Được biết, đây là mô hình chăm sóc người cao tuổi kết hợp xử lý tài sản công dôi dư đầu tiên được triển khai tại TP. Đồng Nai. Việc biến trụ sở cũ thành một không gian an dưỡng ấm áp cho người già không chỉ là bài toán quản lý tài sản thông minh, mà còn là cách làm sáng tạo thể hiện sự gần dân, hiểu dân và hành động vì dân của chính quyền phường Bình Phước.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm
Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

Sau 17 năm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số trụ sở công vẫn bỏ hoang
Sau 17 năm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số trụ sở công vẫn bỏ hoang

VOV.VN - Câu chuyện xử lý trụ sở dôi dư, tận dụng tài sản công sau sáp nhập tỉnh như thế nào đang là vấn đề thời sự hiện nay. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn chưa được giải quyết và xử lý mặc dù đã 17 năm sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội. Một số trụ sở công bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí tài sản.

Sau 17 năm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số trụ sở công vẫn bỏ hoang

Sau 17 năm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số trụ sở công vẫn bỏ hoang

VOV.VN - Câu chuyện xử lý trụ sở dôi dư, tận dụng tài sản công sau sáp nhập tỉnh như thế nào đang là vấn đề thời sự hiện nay. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn chưa được giải quyết và xử lý mặc dù đã 17 năm sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội. Một số trụ sở công bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí tài sản.

Nhiều trụ sở cơ quan của tỉnh Bình Phước (cũ) đang bỏ trống, "cửa đóng then cài"
Nhiều trụ sở cơ quan của tỉnh Bình Phước (cũ) đang bỏ trống, "cửa đóng then cài"

VOV.VN - Sau khi hoàn tất sáp nhập, nhiều trụ sở cơ quan hành chính cấp tỉnh của Bình Phước (cũ) đang trong tình trạng bỏ trống, gây lo ngại về lãng phí nguồn lực công.

Nhiều trụ sở cơ quan của tỉnh Bình Phước (cũ) đang bỏ trống, "cửa đóng then cài"

Nhiều trụ sở cơ quan của tỉnh Bình Phước (cũ) đang bỏ trống, "cửa đóng then cài"

VOV.VN - Sau khi hoàn tất sáp nhập, nhiều trụ sở cơ quan hành chính cấp tỉnh của Bình Phước (cũ) đang trong tình trạng bỏ trống, gây lo ngại về lãng phí nguồn lực công.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục