Đồng Nai chuyển trụ sở công dôi dư thành không gian phát triển mới

Hồi sinh những tài sản công dôi dư

Sau khi sáp nhập và di chuyển bộ máy hành chính tập trung về khu vực trung tâm TP.Đồng Nai, tỉnh Bình Phước (cũ) còn lại rất nhiều trụ sở công dôi dư. Là địa phương tiếp quản khu hành chính công của tỉnh Bình Phước (cũ), phường Bình Phước được giao quản lý nhiều công trình sau sáp nhập.

Phường Bình Phước, TP.Đồng Nai đã tổ chức hội nghị kết nối đầu tư để khai thác trụ sở công

Ngoài trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũ đã được chuyển đổi làm nơi làm việc cho hệ thống chính trị địa phương, hiện vẫn còn hàng loạt trụ sở của các sở, ngành nằm dọc tuyến Quốc lộ 14, Hùng Vương, Phú Riềng Đỏ… đang trong tình trạng bỏ trống, như: Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Ngoại vụ…

Nhằm tránh tình trạng tài sản xuống cấp, nhanh chóng đưa vào sử dụng để chống lãng phí, sau khi nhận bàn giao từ UBND TP.Đồng Nai, phường Bình Phước đã chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án khai thác.

Đến nay, 31/31 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đã được phê duyệt đơn giá cho thuê. Địa phương cũng tổ chức xúc tiến, gặp gỡ và kêu gọi các nhà đầu tư.

Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Bình Phước cũ chuẩn bị thành phòng khám

Bước đầu, một số đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận và ký hợp đồng thuê lại. Tiêu biểu như Công ty Cổ phần TTH Group đã thuê lại trụ sở Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Phước cũ để cải tạo, thiết kế thành bệnh viện, phòng khám chuyên khoa hiện đại, dự kiến đi vào vận hành từ quý II/2027.

Ông Trần Tiến, Giám đốc dự án Công ty Cổ phần TTH Group cho biết, thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bộ Chính trị, tập đoàn đã tập trung nguồn lực khảo sát đầu tư tại phường Bình Phước. Mục tiêu là nâng cao quy mô giường bệnh, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao, giúp người dân địa phương và các khu vực lân cận tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh chất lượng mà không phải di chuyển vất vả về TP.HCM hay trung tâm TP.Đồng Nai.

Ông Trần Tiến, Giám đốc dự án Công ty Cổ phần TTH Group

"Việc đầu tư tại Bình Phước không chỉ giúp tăng cường quy mô giường bệnh mà còn hướng tới xây dựng một cơ sở y tế tư nhân chuyên sâu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại. Qua đó, giúp người dân yên tâm điều trị ngay tại quê nhà mà không cần phải đi xa", ông Tiến nói.

Trao giá trị nhân văn cho cộng đồng

Không chỉ thu hút đầu tư thương mại, việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư tại phường Bình Phước còn ưu tiên cho các lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục dân sinh.

Đơn cử như trụ sở UBND phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ được chuyển đổi thành Mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Toàn bộ kinh phí trang thiết bị, máy móc tại đây đều được huy động từ nguồn xã hội hóa.

UBND phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ đã trở thành nơi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (ảnh: P.Bình Phước)

Ngôi nhà chung này hoạt động từ 7 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần), ưu tiên chăm sóc người từ 60 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính hoặc hạn chế vận động.

Người già trên địa bàn không chỉ được thăm khám lâm sàng, lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo dõi lâu dài mà còn được trải nghiệm ngâm chân thảo dược, massage vật lý trị liệu, tập dưỡng sinh, đọc sách báo và chơi cờ.

Xúc động trước sự quan tâm của chính quyền, bà Phan Thị Kính (77 tuổi) chia sẻ: "Vào đây, tôi được thử máu, ngâm chân, massage trị liệu... Dịch vụ này rất tuyệt vời cho người cao tuổi, mong sao mô hình sẽ được nhân rộng hơn nữa".

Còn bà Lê Thị Quyền (71 tuổi) nói: "Tuổi già sức khỏe kém, lại nhiều bệnh xương khớp, huyết áp cao… Lên đây, được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, y bác sĩ nên cảm thấy rất phấn khởi".

Doanh nhân làm cầu nối, đánh thức tiềm năng địa phương

Theo thống kê, toàn TP.Đồng Nai có 213 cơ sở công dôi dư. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP. Đồng Nai ban hành văn bản xử lý đối với 191 cơ sở; số còn lại đang tiếp tục rà soát để chuyển giao quản lý, khai thác đúng quy định, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay lấn chiếm.

Ngay trong đợt 1, 66 trụ sở dôi dư, trong đó phường Bình Phước có 22 cơ sở; phường Bình Long, Trấn Biên có 7 cơ sở; xã Thiện Hưng 8 cơ sở; phường Đồng Phú 6 cơ sở… đã được giao về cho cấp xã, phường quản lý nhằm tối đa hóa nguồn thu ngân sách và nâng cao hiệu quả khai thác nhà đất công.

Tại phường Chơn Thành, UBND phường Minh Thành (cũ) đã được cho thuê làm trường mầm non, trụ sở Hạt Kiểm lâm cũng đã có nhà đầu tư thuê trọn gói.

Ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đồng Nai nhấn mạnh, với vai trò làm cầu nối, Hội sẽ đưa các doanh nghiệp đến với các trụ sở công dôi dư sau sáp nhập để tạo đà phát triển chung.

"Công tác marketing này chúng tôi xác định sẽ làm xuyên suốt và lâu dài. Giống như Việt Nam cách đây 30 năm, lãnh đạo các cấp đã đi nhiều nước kêu gọi đầu tư để chúng chúng ta có sự phát triển sâu rộng như hôm nay. Việc marketing và kết nối các nhà đầu tư là câu chuyện phải tiếp tục duy trì, và Hội Doanh nhân trẻ sẽ nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối đó."

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

Ở góc độ liên kết vùng, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động về quỹ đất và quy hoạch của Đồng Nai. Ông cho rằng điều cốt lõi là phải kết nối đúng nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu phù hợp.

Bên cạnh việc thu hút ngoại lực, ông Đạt lưu ý Đồng Nai cần đặc biệt chú trọng phát triển nội lực. Đơn cử như tại phường Bình Phước, với hơn 2.200 doanh nghiệp và 6.300 hộ kinh doanh tại chỗ, đây chính là một nguồn lực lớn cần được kích hoạt.

"Thông qua mạng lưới doanh nhân trẻ, chúng ta có thể huy động những doanh nhân giàu kinh nghiệm tham gia chia sẻ, cố vấn, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương về quản trị, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và tìm kiếm đối tác. Đầu tư cho đội ngũ doanh nhân trẻ hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của địa phương trong tương lai”.

Bên cạnh đó, ông Đạt cho rằng để các định hướng hợp tác triển khai hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ: chính quyền kiến tạo môi trường và tháo gỡ khó khăn; các tổ chức doanh nghiệp làm cầu nối; còn doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là chủ thể trực tiếp biến cơ hội thành dự án, tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.

Việc chủ động "hồi sinh" các trụ sở công dôi dư tại Đồng Nai không chỉ giải quyết bài toán chống lãng phí tài sản công, mà đang từng bước tạo ra động lực chuyển dịch kinh tế, mang lại giá trị thiết thực cho người dân và mở ra không gian phát triển mới bền vững cho toàn vùng.