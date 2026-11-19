Ngày 19/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết (SXH). Nạn nhân là bé N.N.A (8 tuổi, ngụ phường Trảng Bom).

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, bé A. khởi phát bệnh từ ngày 7/11 với các triệu chứng sốt, ho và mệt mỏi. Sáng 9/11, gia đình đưa em đến khám tại Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom. Tại đây, các kết quả xét nghiệm huyết học và test nhanh vi sinh Dengue IgM/IgG đều âm tính. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc sốt xuất huyết Dengue (không xác định) kèm nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính và kê đơn điều trị ngoại trú.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu sốt nghi ngờ cần đến cơ sở y tế khám, điều trị (ảnh: Thiên Lý)

Theo lời kể của gia đình, đến tối cùng ngày (9/11), cha bệnh nhân đã gọi dịch vụ y tế tư nhân đến nhà để truyền 500ml dung dịch Lactated Ringer's cho bé.

Sang ngày 10/11, sức khỏe của em A. không cải thiện, tiếp tục mệt mỏi và không ăn uống được. Đến khoảng 19h tối, bé trở nặng với các biểu hiện mệt nhiều, nôn ói, môi tím nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng nguy kịch: môi tím, nồng độ oxy trong máu không đo được, mạch quay không bắt được và huyết áp không đo được.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc sốt xuất huyết Dengue ngày 4. Dù được tích cực hồi sức, thở oxy và truyền dịch chống sốc nhưng tình trạng không tiến triển. Đến ngày 13/11, bé tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc nặng, tổn thương đa cơ quan và suy gan cấp.

Ngay sau khi ghi nhận ca tử vong, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom đã phối hợp cùng Trạm Y tế phường Trảng Bom khẩn trương điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý ổ dịch. Ngành y tế địa phương đã tổ chức phun hóa chất diệt muỗi 2 lần quanh khu vực nhà bệnh nhân.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu sốt nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị đúng phác đồ. Tuyệt đối không tự ý gọi dịch vụ truyền dịch tại nhà nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thống kê của CDC Đồng Nai, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn địa bàn đã ghi nhận gần 22.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 12 trường hợp tử vong.