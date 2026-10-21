Đồng Nai sắp tăng thêm hơn 272 km² sau điều chỉnh địa giới với Lâm Đồng

Việc lấy ý kiến diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/10/2026, nhằm triển khai Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP.Đồng Nai trực tiếp quản lý, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Bản đồ địa giới hành chính Đồng Nai sau điều chỉnh

Theo Công văn số 11443 của UBND TP.Đồng Nai, phương án điều chỉnh được xây dựng như sau: Điều chỉnh phần diện tích 272,603 km² Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng về TP.Đồng Nai quản lý (theo ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên được phê duyệt tại Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 1/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của TP.Đồng Nai sẽ tăng từ 12.737,18 km² lên 13.009,783 km². Dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã giữ nguyên. Quy mô xã Phước Sơn: Toàn bộ diện tích 272,603 km² tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng sẽ được sáp nhập vào xã Phước Sơn.

Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn (giáp vườn quốc gia Cát Tiên) có diện tích tự nhiên 659,163 km² (gồm 386,56 km² diện tích trước điều chỉnh và 272,603 km² tiếp nhận). Với quy mô mới này, Phước Sơn trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ 2 của TP.Đồng Nai, chỉ sau phường Trị An (660,46 km²).

Về ranh giới tiếp giáp, xã Phước Sơn sau điều chỉnh sẽ giáp các xã Đăk Lua, Phú Lý, Đồng Tâm, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn (thuộc TP.Đồng Nai) và các xã Quảng Tín, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh 3, Đạ Tẻh, Cát Tiên 3, Cát Tiên 2 (thuộc tỉnh Lâm Đồng).

UBND TP. Đồng Nai yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương lấy ý kiến nhân dân đối với phương án điều chỉnh và tổng hợp kết quả báo cáo về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ).

Đối với xã Phước Sơn, UBND xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp trình HĐND xã xem xét, thông qua nghị quyết. Sau đó hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thành phố.

Sở Nội vụ đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan hướng dẫn chi tiết, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo kết quả. Đồng thời, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, thông qua chủ trương điều chỉnh đơn vị hành chính giữa TP.Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng trước ngày 22/10/2026.

Vườn Quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích hơn 82.000 ha (820 km²), sở hữu độ đa dạng sinh học cao với hơn 1.700 loài động vật và hơn 1.600 loài thực vật bậc cao (trong đó hơn 100 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam). Vườn đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới (năm 2001 và 2011). Từ ngày 20/4/2024, Vườn Quốc gia Cát Tiên chính thức được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận vào "Danh lục Xanh" toàn cầu.