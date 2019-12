Đồng Nai sẽ luân chuyển cán bộ, sĩ quan Phòng Cảnh sát giao thông

Chiều 27/12, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2019, Công an Đồng Nai đã cung cấp thêm thông tin về xử lý sai phạm đối với một số cán bộ công an cũng như việc luân chuyển, điều động đối với nhiều cán bộ cảnh sát giao thông.

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý đối với các cán bộ cảnh sát giao thông liên quan đến việc “bảo kê” xe quá tải, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho hay 2 trung tá Phạm Hải Cảng và trung tá Phan Cẩm Tú đã được điều chuyển về Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) để làm rõ sai phạm.

Theo đại tá Thắng, qua thanh tra đã xác định 2 cán bộ có hành vi “bảo kê” xe, trong đó trung tá Cảng “bảo kê” 10 xe, trung tá Tú “bảo kê” 6 xe. Hai người này đã bị điều chuyển về Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đồng Nai để kiểm tra, xử lý sai phạm, và không có chuyện điều chuyển để bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

Về thông tin hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) sắp tới được điều động về cấp phường, xã, đại tá Văn Quyết Thắng khẳng định đây là hoạt động thường xuyên của ngành công an, phù hợp với tinh thần, chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xác định vào ngành thì luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chấp hành theo mệnh lệnh, nếu không sẽ xử lý theo quy định.

Đại tá Thắng cho biết: "Thường tâm lý cán bộ chiến sĩ là muốn ở đơn vị có điều kiện tương đối. Phải xác định lập trường tư tưởng, khi điều động thì phải chấp hành, nếu không chấp hành thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định ngành. Không vì lí do này lí do khác mà ở đó trì trệ, kéo dài thời gian"./.