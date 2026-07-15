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Đồng Nai sửa chữa loạt nhà ở dột nát cho con đẻ người nhiễm chất độc hóa học

Thứ Tư, 17:25, 15/07/2026
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VOV.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 15/7, các phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai đồng loạt tổ chức khởi công sửa chữa nhà cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại phường Trấn Biên, UBND phường đã khởi công sửa chữa nhà cho anh Nguyễn Vũ Sơn (ngụ khu phố An Hảo). Căn nhà tình thương của anh Sơn được xây dựng từ năm 2003, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Công trình sửa chữa lần này có tổng kinh phí 50 triệu đồng, gồm các hạng mục: lợp lại mái tôn, sửa nền, chống thấm dột và sơn sửa vách tường, cửa.

Dong nai sua chua loat nha o dot nat cho con de nguoi nhiem chat doc hoa hoc hinh anh 1
Khởi công sửa chữa nhà cho gia đình anh Nguyễn Vũ Sơn (Ảnh: Trấn Biên)

Cùng ngày, UBND phường Dầu Giây tổ chức khởi công sửa chữa nhà cho bà Nguyễn Thị Hải Yến (46 tuổi, ngụ khu phố Xuân Thạnh). Căn nhà cấp 4 của bà Yến xây dựng từ năm 2013, hiện mái tôn và xà gồ đã rỉ sét, hư hỏng. Kinh phí hỗ trợ sửa chữa là 50 triệu đồng.

Tại phường Xuân Lộc, lễ khởi công sửa chữa nhà cũng được tổ chức cho gia đình bà Nguyễn Thị Loan (ngụ khu phố Gia Ray 3) với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng. Bà Loan là con của ông Nguyễn Đức Mạnh – thương binh với tỷ lệ thương tật 35%, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B và chiến trường K (giai đoạn 1973 - 1981).

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Lãnh đạo phường Xuân Lộc và các đoàn thể trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Loan (Ảnh: Ngọc Hoàng)

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo các địa phương nhấn mạnh chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công và thân nhân là chủ trương nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước; đồng thời đề nghị các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với gia đình bảo đảm chất lượng, tiến độ để sớm bàn giao công trình.

Theo Quyết định số 875 ngày 17/6/2026 của UBND thành phố Đồng Nai về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, toàn thành phố có 20 trường hợp được thụ hưởng đợt này (gồm 4 căn xây mới và 16 căn được hỗ trợ sửa chữa).

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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