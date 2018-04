Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương, làm lễ sớm

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2018, tỉnh Phú Thọ cam kết thực hiện “5 không” gồm không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả “chặt chém”; không có người ăn xin, không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Sáng 24/4 (9/3 âm lịch), dòng người bắt đầu đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, làm lễ sớm. Dòng người thảnh thơi hành hương về đất Tổ, không còn cảnh đông đúc như ngày Chủ nhật (22/3) vừa qua. Các ngả đường dẫn đến khu đền Thượng đều có lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động đứng điều tiết, bảo vệ người dân tránh khỏi các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở những trường hợp mặc váy ngắn hay áo ba lô... Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức và có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. Biển cảnh báo du khách không ăn mặc phản cảm khi vào khu di tích trang nghiêm. Trong ảnh, nữ du khách mặc váy ngắn phải thuê khăn trùm trước khi vào lễ tại khu đền Thượng. Lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở du khách ăn mặc trang phục đúng quy định. Các dịch vụ như gánh hàng... ...hay chụp ảnh cũng đều phải đăng ký qua Ban tổ chức nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ. Dịch vụ xe điện đưa đón du khách đến các điểm tham quan. Đây là nét mới trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2018. Rất nhiều gia đình đến từ sớm và sẵn sàng chờ đến tận sáng mai sau lễ dâng Hương Giỗ Tổ Hùng Vương để vào làm lễ. Chốt giao thông được lập nên trước cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng nhằm đảm bảo giao thông quanh khu vực được tốt nhất. Giao thông tại các trục đường chính hướng về khu di tích Đền Hùng trong sáng 24/4 rất thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018 diễn ra trong 5 ngày (từ 21/4 đến ngày 25/4, tức ngày mùng 6 đến ngày 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, xã hội quy mô lớn.

