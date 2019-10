Dòng người tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An qua đời sáng ngày 17/10. Ban tổ chức lễ do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban. Lễ hỏa táng vào hồi 17h5 phút tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội. Lễ an táng tại công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ./.