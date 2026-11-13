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Đồng Tháp: 274 căn nhà ở 18 xã bị thiệt hại do mưa giông lốc

Thứ Sáu, 16:55, 13/11/2026
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VOV.VN - Các địa phương ở tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn thành công tác thống kê mức độ thiệt hại do mưa to kèm theo giông lốc mấy ngày qua. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 13/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 6 đến 12/11/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ mưa kèm theo giông lốc tại 18 xã, làm sập và tốc mái 274 căn nhà. Ngoài ra, thiên tai còn làm gãy đổ trụ điện, cây xanh và nhiều diện tích cây ăn trái, với tổng thiệt hại ước tính hơn 8,4 tỷ đồng, chủ yếu ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũ.

Dong thap 274 can nha o 18 xa bi thiet hai do mua giong loc hinh anh 1
Mưa to kèm theo giông lốc làm nhiều nhà dân xơ xác

Theo báo cáo của chính quyền các địa phương, trong số 274 căn nhà bị thiệt hại có 17 căn bị sập và 257 căn bị tốc mái. Các địa phương có nhà bị sập gồm: xã Đốc Binh Kiều (6 căn), Trường Xuân (4 căn), Thanh Bình (3 căn), Phương Thịnh (2 căn), Tân Thạnh (1 căn) và Châu Thành (1 căn).

Đối với nhà bị tốc mái, xã Thanh Bình có nhiều nhất với 65 căn; tiếp đến là Tân Thạnh 60 căn (trong đó 18 căn bị tốc mái hoàn toàn, 41 căn bị tốc mái một phần); Đốc Binh Kiều 37 căn; Hậu Mỹ 28 căn; Trường Xuân 21 căn; Phương Thịnh 10 căn; Tháp Mười 7 căn; Tân Long 5 căn; Ba Sao 5 căn; Long Định 4 căn; An Long và Phong Mỹ mỗi xã 3 căn; Thanh Mỹ, Tân Nhuận Đông, Mỹ An Hưng và Châu Thành mỗi xã 2 căn; Tân Phú Đông và phường Sa Đéc mỗi địa phương 1 căn.

Ngoài thiệt hại về nhà ở, mưa dông còn làm gãy 7 trụ điện, nhiều cây xanh ngã đổ và 23,15 ha cây ăn trái, chủ yếu là mít và sầu riêng, bị ảnh hưởng.

Dong thap 274 can nha o 18 xa bi thiet hai do mua giong loc hinh anh 2
Lực lượng ở các xã huy động giúp các hộ dân sửa chữa nhà ở do giông lốc gây hại

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, một số địa phương đã huy động nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân bị thiệt hại. Cụ thể, xã Trường Xuân vận động hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng; xã Phương Thịnh hỗ trợ 2 hộ, mỗi hộ 6 triệu đồng; xã Thanh Bình hỗ trợ 3 hộ có nhà bị sập, mỗi hộ 1 triệu đồng, giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dong thap 274 can nha o 18 xa bi thiet hai do mua giong loc hinh anh 3
Ngành điện khắc phục thiên tai ngay cả đêm tối

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 43 vụ giông lốc, gây thiệt hại ước tính hơn 15,5 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 33 căn nhà bị sập, 586 căn nhà bị tốc mái và 1 căn nhà bị cháy do sét đánh.

Ngoài ra, mưa dông còn làm tốc mái 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ gồm 5 phòng, 5 chuồng trại, 5 nhà kho; làm hư hỏng 2 ô tô, 1 xe mô tô; gãy đổ 24 trụ điện và nhiều cây xanh, ảnh hưởng đến các tuyến giao thông, công trình công cộng, trường học và khu di tích.

Trong sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu, 23,15 ha cây ăn trái và 320 cây chuối...

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Xảy ra 5 vụ dông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tinh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 6 đến ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 5 vụ dông lốc tại 15 xã, làm sập và tốc mái 260 căn nhà, gãy đổ 7 trụ điện, ảnh hưởng hơn 23 ha cây ăn quả. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8.355 tỷ đồng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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