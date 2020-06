Đồng Tháp đảm bảo ATVSTP cho các đoàn dự Liên hoan Phát thanh

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV diễn ra tại Đồng Tháp từ ngày 24 đến 27/6 với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu đến từ 62 đài phát thanh – truyền hình trên cả nước, 16 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân. Số lượng đại biểu tập trung về Đồng Tháp nhiều, vì vậy công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã được địa phương đặc biệt quan tâm và chú trọng.



Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác chuẩn bị Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đại biểu về tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức tại TP. Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Cao Lãnh; TP. Sa Đéc; huyện Tam Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, các điểm, khu du lịch trên địa bàn ký cam kết, thực hiện lưu mẫu, kiểm tra nguyên liệu thực phẩm, sử dụng các sản phẩm tự nhiên để đảm bảo an toàn.



Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố Cao Lãnh, nhất là những điểm nhà hàng, khách sạn, nơi ăn, nghỉ và những điểm mà đại biểu đến tham quan tại kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng cho ký cam kết đối với tất cả các nhà hàng, khách sạn; đồng thời thực hiện lưu mẫu theo quy định của ngành y tế.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ cho Liên hoan phát thanh lần này được tỉnh đặc biệt quan tâm. Sở Y tế đã có Đoàn công tác đi kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất các đại biểu về tham dự liên hoan.

Ban tổ chức có 1 thành viên là Sở Y tế trực tiếp chỉ đạo. Về phía địa phương có thành phố Cao Lãnh và các đơn vị nơi diễn ra các sự kiện. Trước tiên là nhắc các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch đảm bảo điều kiện an toàn. Đảm bảo nguyên liệu chế biến, có thực đơn lưu mẫu,... tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo ăn uống, sinh hoạt diễn ra liên hoan.



Với số lượng lớn đại biểu về tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm. Qua công tác kiểm tra, các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn đều thực hiện tốt các quy định, qua đó sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe đại biểu tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV này./.