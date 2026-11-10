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Đồng Tháp hoàn thành 2 công trình ngăn mặn, trữ ngọt trước mùa khô

Thứ Ba, 16:09, 10/11/2026
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VOV.VN - Sau thời gian khẩn trương thi công, đến nay, cống Trà Tân tại xã Long Tiên và cống 26-3 tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp), đã cơ bản hoàn thành. Các công trình đang được hoàn thiện, phục vụ công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Gói thầu thi công xây dựng hai cống  Trà Tân và cống 26-3 này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, có giá trị trúng thầu hơn 131,2 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 20/10/2025, với thời gian thi công theo hợp đồng là 420 ngày.

Về quy mô, cống Trà Tân được thiết kế dạng cống lộ thiên bằng bê tông cốt thép M300, gồm một khoang cống rộng 26 m, cao trình ngưỡng -5,5 m, cùng các hạng mục cầu công tác, đường kết nối, hệ thống điện và hệ thống điều khiển, giám sát SCADA. Riêng cống 26-3 được thiết kế dạng cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ 2,5 m, chiều dài 22 m, kết hợp đường trên cống và hệ thống điện.

Dong thap hoan thanh 2 cong trinh ngan man, tru ngot truoc mua kho hinh anh 1
Cống Trà Tân vừa xây dựng hoàn thành

Theo đại diện liên danh nhà thầu, đến nay, các hạng mục chính của hai công trình cơ bản hoàn thành. Hệ thống xi lanh thủy lực nâng, hạ và cửa van cống Trà Tân đã được lắp đặt, đang tiến hành vận hành thử nghiệm kỹ thuật. Nhờ tập trung nhân lực, thiết bị và đẩy nhanh tiến độ thi công, gói thầu hiện vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành sớm hơn thời gian hợp đồng.

Dong thap hoan thanh 2 cong trinh ngan man, tru ngot truoc mua kho hinh anh 2
Đồng Tháp đã hoàn thiện nhiều công trình ngăn mặn ứng phó với thiên tai có hiệu quả

Việc hoàn thành cống Trà Tân và cống 26-3, cùng với 6 cống thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại các đầu kênh, rạch ra sông Tiền trên Đường tỉnh 864, giai đoạn 1 và cống âu Nguyễn Tấn Thành do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư, sẽ góp phần hình thành hệ thống công trình thủy lợi kiểm soát mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường tương đối khép kín. Đặc biệt, hai công trình cống Trà Tân và 26-3 có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ hàng chục nghìn héc-ta vườn cây ăn trái đặc sản, như sầu riêng, mít... tại các xã Ngũ Hiệp, Long Tiên và Hiệp Đức. Qua đó, góp phần hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ sinh kế và ổn định đời sống người dân trong khu vực.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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