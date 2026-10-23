Đồng Tháp: Hơn 33 tỷ đồng tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Tại buổi lễ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và Nhân dân trong, ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực đóng góp nguồn lực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Tại buổi Lễ phát động UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tích cực ủng hộ quỹ "Vì người nghèo".

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cam kết thực hiện tốt vai trò kết nối, điều phối các nguồn lực xã hội; bảo đảm việc quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn đóng góp công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích. Đồng thời, tăng cường giám sát để các nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh, phát huy hiệu quả thiết thực.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” không chỉ là dịp vận động nguồn lực mà còn là cơ hội để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với cộng đồng, chung tay chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều công trình đưa vào phục vụ người dân trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Tại lễ phát động, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà tài trợ với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các xã, phường trong tỉnh.

Tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều công trình đưa vào phục vụ người dân trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Sau lễ phát động, 102 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đăng ký thực hiện 197 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.