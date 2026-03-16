Đồng Tháp: Ngộ độc hàng loạt tại tiệm bánh mì Hồng Ngọc 12 do vi khuẩn Salmonella

Thứ Hai, 19:40, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định vụ hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 ở phường Hồng Ngự là ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn Salmonella.

Liên quan vụ hơn 80 người bị ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau khi ăn bánh mì của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) phải nhập viện mà VOV đã thông tin, ngày 16/3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên cơ sở các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng, kết quả xét nghiệm, ngành chức năng xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn salmonella liên quan đến bánh mì kẹp thịt. 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND phường Hồng Ngự thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 theo quy định về an toàn thực phẩm.

Nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mình Hồng Ngọc 12

Các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật và thực hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị chủ trì trong việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, có 86 trường hợp nhập viện có triệu chứng ngộ độc thực phẩm (đau bụng, buồn nôn, nôn tiêu chảy, sốt) sau khi ăn bánh mì tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Các cơ sở  y tế điều trị tiến hành thu dung điều trị kịp thời tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo, điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Sau vài ngày điều trị, tất cả các trường hợp nhập viện đã xuất viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất đối với Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Qua đó, ghi nhận tủ bày bán thức ăn không có trang bị dụng cụ chống sự xâm nhập của côn trùng, động vật gây hại. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự tiến hành lấy 25 mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm có 11/25 mẫu phát hiện salmonella nhóm O:9. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự tiến hành lấy 5 mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm có 1/5 mẫu nhiễm salmonella. 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kết luận, trên cơ sở các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng, kết quả xét nghiệm, đơn vị xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn salmonella liên quan đến bánh mì kẹp thịt (ba tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội) tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Vào năm 2024, cũng đã có 149 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thời điểm đó đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này với số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp  bánh mìu trong thời hạn 4 tháng.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
