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Đồng Tháp: Tai nạn gần cầu Rạch Miễu 2, một phụ nữ tử vong

Thứ Sáu, 14:39, 30/10/2026
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VOV.VN - Sáng 30/10, tại đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2, đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đàn ông bị thương nặng.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 30/10, ô tô tải lưu thông trên đường tỉnh 870, theo hướng từ cầu Rạch Miễu 2 ra ngã tư Đồng Tâm. Khi đến giao lộ với đường huyện 36, thuộc phường Trung An, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng 58 tuổi điều khiển, chở theo một phụ nữ 75 tuổi.

Vụ va chạm mạnh này khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông bị gãy chân và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, nằm giữa mặt đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Dong thap tai nan gan cau rach mieu 2, mot phu nu tu vong hinh anh 1
Khu vực đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 xảy ra nhiều vụ va quẹt giao thông

 Nhận được tin báo, lực lượng Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp) đã có mặt, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Dong thap tai nan gan cau rach mieu 2, mot phu nu tu vong hinh anh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, khu vực đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 thường xảy ra các vụ va chạm giao thông, nhất là tại những điểm giao nhau giữa đường nhánh với đường tỉnh 870. Người dân kiến nghị các ngành chức năng sớm rà soát, có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, tăng cường cảnh báo và xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

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Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí ở Đồng Tháp

VOV.VN - Nhờ tăng cường tuần tra, kiểm soát và triển khai các kế hoạch chuyên đề, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong tháng 10 năm nay tiếp tục chuyển biến tích cực, với số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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