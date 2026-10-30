Đồng Tháp: Tai nạn gần cầu Rạch Miễu 2, một phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 30/10, ô tô tải lưu thông trên đường tỉnh 870, theo hướng từ cầu Rạch Miễu 2 ra ngã tư Đồng Tâm. Khi đến giao lộ với đường huyện 36, thuộc phường Trung An, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng 58 tuổi điều khiển, chở theo một phụ nữ 75 tuổi.

Vụ va chạm mạnh này khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông bị gãy chân và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, nằm giữa mặt đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Khu vực đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 xảy ra nhiều vụ va quẹt giao thông

Nhận được tin báo, lực lượng Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp) đã có mặt, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, khu vực đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 thường xảy ra các vụ va chạm giao thông, nhất là tại những điểm giao nhau giữa đường nhánh với đường tỉnh 870. Người dân kiến nghị các ngành chức năng sớm rà soát, có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, tăng cường cảnh báo và xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.