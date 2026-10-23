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Đồng Tháp tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Thứ Sáu, 14:50, 23/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

 

Trong số 32 công dân này, có 25 nam, 7 nữ, đến từ 19 tỉnh, thành phố. Qua làm việc, các công dân khai nhận sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng và các hoạt động liên quan đến trò chơi trực tuyến.

Dong thap tiep nhan 32 cong dan viet nam do campuchia trao tra hinh anh 1
2 bên ký bàn giao

Qua sàng lọc, cơ quan chức năng xác định không có trường hợp nào là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đối với các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”, với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Dong thap tiep nhan 32 cong dan viet nam do campuchia trao tra hinh anh 2
32 công dân

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đơn vị sẽ bàn giao các công dân cho công an các địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
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