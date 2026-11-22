Trước đó, qua nguồn tin phản ánh của người dân về việc có nhóm người vận chuyển heo hơi nghi mắc bệnh dịch tả heo châu Phi từ Đồng Nai về khu vực chợ Tam Long, phường Cai Lậy để tiêu thụ, Công an phường Cai Lậy tiến hành theo dõi, xác minh.

123 con heo bệnh dịch tả heo châu Phi từ TP. Đồng Nai đưa về Đồng Tháp bị phát hiện trước khi giết mổ

Cụ thể khoảng 21h15 ngày 19/11, lực lượng công an kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 60C-366.89 đang đậu trên đường Nguyễn Văn Tiếp, thuộc khu vực chợ Tam Long. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe hai tầng có 123 con heo. Phương tiện do Điểu Văn Cường (sinh năm 1988, ngụ xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, đi cùng là Nguyễn Văn Chơn (sinh năm 1987, ngụ phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ). Tại thời điểm kiểm tra, những người có liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số heo nói trên.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, Điểu Văn Cường khai nhận lái xe thuê cho Đinh Văn Hưng, chủ phương tiện. Khoảng 16h ngày 19/11, Hưng yêu cầu Cường điều khiển xe tải đến địa bàn Đồng Nai nhận heo, sau đó chở Nguyễn Văn Chơn cùng số heo này về giao tại khu vực chợ Tam Long, phường Cai Lậy.

Riêng Nguyễn Văn Chơn thừa nhận là chủ số heo trên. Chơn khai mua số heo này từ một người khác tại địa bàn Sơn Lộc, tỉnh Đồng Nai với giá 28.000 đồng/kg. Tổng trọng lượng đàn heo khoảng 3.400 kg, trị giá khoảng 97 triệu đồng. Sau đó, Chơn vận chuyển về phường Cai Lậy bán lại cho Nguyễn Văn Ân (sinh năm 1962, ngụ khu phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy) với giá 32.000 đồng/kg. Quá trình mua bán không thực hiện khai báo thú y và kiểm dịch theo quy định.

Ngày 20/11, Công an phường Cai Lậy phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra, lấy mẫu số heo gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số mẫu heo dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch đưa đàn heo bệnh đi tiêu hủy

Ngày 21/11, UBND phường Cai Lậy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Chơn số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đồng thời, địa phương tổ chức tiêu hủy toàn bộ 123 con heo nói trên theo quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đến sáng ngày 22/11 toàn bộ số heo bệnh đã được tiêu hủy đúng quy định

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ dịch tả heo châu Phi lây lan thông qua hoạt động vận chuyển, mua bán heo không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, nhất là việc đưa heo bệnh từ địa phương này sang địa phương khác để tiêu thụ.