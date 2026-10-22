Đồng Tháp, Vĩnh Long hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1

Đồng Tháp thu gần 9.780 mẫu phục vụ giám định ADN danh tính liệt sĩ, sớm 6 tháng so với kế hoạch

Chiều 22/10, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Tỉnh Đồng Tháp được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sĩ; đồng thời, tổ chức lấy mẫu đối với 12.290 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 30 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả, tính đến ngày 15/10/2026, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập 270 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó, 62 bộ tại Campuchia và 208 bộ trong nước) đạt hơn 116% chỉ tiêu năm 2026 và hơn 72% chỉ tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Tính đến ngày 3/10/2026, đã hoàn thành lấy mẫu tại 30/30 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật 12.290/12.290 mộ, đạt 100%; thu được gần 9.780 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt gần 80% số mộ đã khai quật. Đã bàn giao gần 9.780 mẫu (trong đó gần 3.220 mẫu cho Trung tâm Giám định ADN/Viện Sinh học và 6.560 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội).

Sau khai quật, các lực lượng tổ chức hoàn trả hiện trạng phần mộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, giữ gìn cảnh quan và sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, cập nhật, số hóa dữ liệu, quản lý, bảo quản và thực hiện bàn giao mẫu theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ đội k91 thực hiện nhiệm vụ tìm kiêm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; sự tham gia, phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân chứng. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Ban đầu, tỉnh tính thực hiện kế hoạch đến tháng 4/2027, nhưng qua rà soát lại các nội dung liên quan, được sự tham mưu của cơ quan thường trực là Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí cũng quyết tâm đẩy nhanh tiến độ; mới đầu tính đẩy nhanh đến tháng 12, rồi các đồng chí rút xuống tháng 11, rồi đẩy nhanh đến tháng 10 là hoàn thành dứt điểm vấn đề này; đây là vấn đề khá tích cực; về đích trước thời hạn 6 tháng so với tiến độ; và bàn giao toàn bộ số mẫu để phục vụ giám định ADN theo quy định”.

Mặc dù có những khó khăn nhất định về thông tin, vị trí mộ liệt sĩ ngày càng ít, thiếu chính xác nên đòi hỏi phải tăng cường thu thập, xác minh thông tin, khảo sát và tổ chức lực lượng phù hợp. Đối với nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin phục vụ giám định ADN, đây là nhiệm vụ mới, lần đầu được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và tiến độ, thực hiện quy trình nghiêm ngặt, nhưng với sự quyết tâm cao, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Cán bộ, chiến sĩ đội k91 thực hiện nhiệm vụ tìm kiêm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn

Thời gian tới, Đồng Tháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và của Ban Chỉ đạo tỉnh; tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn từ tháng 01/2026 đến tháng 7/2027. Tổ chức cải táng 199 hài cốt liệt sĩ (dự kiến ngày 09/12/2026). Hoàn thành bàn giao hơn 2.000 mẫu hài cốt liệt sĩ còn lại; tiếp tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, phối hợp với các cơ quan chức năng phục vụ công tác giám định, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Sau giai đoạn 1, phần lấy mẫu đã xong, trong tháng 11 phần oàn trả cũng xong. Về các nhiệm vụ năm 2027 và Giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm”; về quy tập, thì câu chuyện của mình là phải đạt chỉ tiêu 370. Tới giờ phút này thì chúng tôi đã đạt 270 rồi, còn 100 nữa. Sau hội nghị này chúng tôi sẽ ngồi lại, mời các sở, ngành, các xã, phường,…có liên quan tập trung rà soát lại tất cả các nghĩa trang tạm trước đây; tập trung chuẩn bị lực lượng, hồ sơ, sơ đồ, cơ sở vật chất,…nghĩa là phải nhân rộng ra và đẩy nhanh tiên độ lên để tìm kiếm các chú còn lại”.

Sơ kết giai đoạn I chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Vĩnh Long quy tập 135 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22/10 tỉnh Vĩnh Long sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được 135 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ giám định ADN cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen

Đến tháng 10/2026, các lực lượng đã tổ chức 8 đợt tìm kiếm với hơn 270 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tiếp nhận, xử lý 61 nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp. Tỉnh đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 108 hài cốt liệt sĩ cùng 1 mộ tập thể tại các nghĩa trang liệt sĩ Giồng Trôm, Trà Cú và Mỏ Cày Bắc.

Đối với công tác giám định ADN, đến ngày 10/10/2026, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu đối với 5.145 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ, thu được 4.490 mẫu hài cốt để bàn giao cho các đơn vị giám định. Công an tỉnh cũng đã lấy được 2.370 trong tổng số 5.364 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Qua đó, bước đầu xác định được danh tính 16 liệt sĩ. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn khó khăn; số thân nhân liệt sĩ chưa được lấy mẫu sinh phẩm còn nhiều, trong khi thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ngày càng khó xác minh.

Vĩnh Long sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; khẩn trương xác minh, xử lý các nguồn tin, không để chậm trễ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì rà soát các nghĩa trang lập tạm trong chiến tranh, những khu vực có thông tin hoặc nghi còn hài cốt liệt sĩ để hoàn thiện hồ sơ, tổ chức tìm kiếm, quy tập khi đủ cơ sở. Sở Nội vụ phối hợp rà soát, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ; Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư để phục vụ xác định danh tính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị, đồng thời là trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kiên trì thực hiện với tinh thần còn thông tin thì tiếp tục xác minh, còn cơ sở thì tiếp tục tổ chức tìm kiếm.