Đợt nắng nóng gay gắt lần này bao giờ mới kết thúc?

Liên quan đến thời tiết nắng nóng gay gắt đang diễn ra, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ 29/5, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ, ngày 30/5, nắng nóng mở rộng ra Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

"Đợt nắng nóng này có thể kéo dài tới ngày 1-2/6 ở Bắc Bộ và ngày 2-3/6 ở Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa", ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Theo Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, ngày 30/5, phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Ngày 31/5, Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ đêm 1-7/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 30/5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 31/5-2/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ ngày 3-7/6, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 30/5-7/6, có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi chỉ số nhiệt lên cao, tốt nhất người dân nên ở trong môi trường có không khí mát mẻ. Trường hợp phải ra ngoài khi trời nắng, người dân lưu ý bổ sung các loại nước trái cây giúp giảm nhiệt độ cơ thể, mặc quần áo thoáng mát, thoải mái, sáng màu và đội mũ rộng vành; sử dụng kem chống nắng có chỉ số chống nắng (SPF) từ 30 trở lên.

Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi tập thể dục hoặc làm việc ngoài trời. Trong khi tập thể dục, cứ sau 20 phút, nên uống thêm 250ml nước ngay cả khi không cảm thấy khát, tránh các chất lỏng có chứa caffeine hoặc rượu vì các chất này có thể khiến tình trạng mất nước hơn trầm trọng hơn.

Người dân không nên uống viên muối khi chưa có chỉ định của bác sĩ; hạn chế ra ngoài đường khi thời tiết nắng nóng; tạo không gian thoáng mát trong nhà, buông rèm cửa, che chắn ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng vào thời điểm nóng nhất trong ngày./.