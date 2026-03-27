Dự án 48 tỷ bỏ hoang gây khó khăn đi lại, người dân Lâm Đồng mong sớm xử lý

Thứ Sáu, 06:31, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công trình cống hộp qua suối Đa Tam (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) với tổng vốn hơn 48 tỷ đồng đang thi công dang dở rồi dừng lại, khiến việc đi lại của người dân tiềm ẩn nhiều nguy hiểm; trong bối cảnh mùa mưa cận kề, bà con mong dự án sớm được tái khởi động với tiến độ khẩn trương.

Triển khai xây dựng trước thời điểm thực hiện sáp nhập xã rồi dừng thi công, công trình cống hộp 3 khoang qua suối Đa Tam, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng nay là xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm nghẽn giao thông. Người dân ở phía Đông thôn Định An, muốn lên Quốc lộ 20 phải đi qua điểm nút giao thông này, phải rất vất vả.

Chị Võ Thị Kim Ngân, sinh sống phía bờ Đông của suối cho biết: “Họ làm họ bỏ dở dang như này mùa mưa xe đâu có đi được đâu. Mưa là cái cống bứt hết không qua được tụi em là phải bắc cái ván trên cầu đi qua. Con cái đi học rất là cực khổ”.

Hiện trạng công trình xây dựng cống hộp qua suối Đa Tam, thôn Định An, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

Để người dân đi lại trong quá trình xây dựng cống, đơn vị thi công cũng làm một đường đất phía hạ lưu. Tuy nhiên, con đường nhanh chóng trở thành nút chặn rác, bị bao phủ bởi rác thải theo suối Đa Tam trôi về. Ngoài ra, chỉ một trận mưa vừa, con đường tạm sẽ bị nước tràn qua nên người dân chỉ còn cách bắc ván leo qua những thanh sắt tua tủa, mọc ra từ kết cấu bê tông dang dở của công trình.

Bà Nguyễn Thị Thu, thôn Định An, xã Hiệp Thạnh cho biết, trước đây, bà con qua suối bằng cầu tạm, cũng không khổ cực và nguy hiểm như hiện tại: “Cây cầu do người dân tự làm năm ngoái còn sử dụng tốt, nhưng khi đơn vị thi công vào rồi bỏ dở, khiến đường đi bị chia cắt, nước lũ lên xuống rất nguy hiểm. Người dân qua lại nhiều lần suýt bị cuốn trôi, ai cũng lo sợ không dám đi. Mong cấp trên sớm kiểm tra, khôi phục và hoàn thiện công trình để bà con đi lại an toàn”.

Mùa mưa lũ cuối năm 2025 người dân thôn Định An phải bắc ván leo qua những cọc sắt tua tủa cúa công trình để qua suối Đa Tam

Suối Đa Tam chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, ngăn cách phía Đông của xã với Quốc lộ 20 ở phía Tây. Có nhiều cầu nhỏ bắc qua suối, nhưng do địa hình chia cắt, giao thông nội bộ chưa hoàn thiện, người dân thôn Định An không có đường để đi vòng sang các điểm cầu khác để lên quốc lộ.

 Ông Hồ Hữu Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vốn cho công trình đã được cấp lại, nhưng có những phát sinh về giải phóng mặt bằng.

“Dự án này có tổng mức đầu tư 48,5 tỷ đồng trước đây thuộc nguồn vốn phòng chống thiên tai của Trung ương. Tuy nhiên đến năm 2025 do việc triển khai chưa hoàn thành, chưa giải ngân hết nguồn vốn cho nên bị Trung ương rút vốn. Năm 2026 tỉnh tiếp tục bố trí 38 tỷ đồng để triển khai. Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương xã Hiệp Thạnh tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vận động nhân dân giải tỏa cây trồng, vật kiến trúc để thi công”.

Nguy hiểm chực chờ trong mỗi bước chân qua suối

Chỉ khoảng 1 tháng nữa là Lâm Đồng sẽ bước vào mùa mưa, lũ trên suối Đa Tam, thôn Định An, xã Hiệp Thạnh sẽ đe dọa an toàn thi công tại công trình và đe dọa người dân khi vượt suối. Nếu công trình không sớm hoàn thành, người dân không chỉ đối mặt vất vả, thương tích khi qua suối mà còn gặp cả nguy cơ về tính mạng.

Nhiều dự án bỏ hoang trong Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi

VOV.VN - Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, Khu Kinh tế Dung Quất đã góp phần làm thay đổi đáng kể bức tranh kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, tại Khu Kinh tế này, vẫn còn hàng chục dự án, công trình dang dở, bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất đai.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tag: dự án bỏ hoang người dân lâm đồng suối đa tam xử lý dự án bỏ hoang
Đà Nẵng tập trung xử lý dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang

VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

Dân ở 50m2 thu thuế hằng năm, dự án nghìn ha bỏ hoang không thu được thuế?

VOV.VN - “Dân ở 50m2, 30m2 thì hằng năm vẫn thu thuế sử dụng đất. Nhưng một dự án hàng nghìn hecta, 20 năm không triển khai, từ một nhà đầu tư lại thành một nhà đầu cơ, nhưng không thu thêm thuế với diện tích đất đó”.

Hiện trạng khu đất dự án xây nhà ở xã hội bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Dự án khu nhà ở xã hội cao tầng tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên tại ngõ 184 Thạch Bàn bị bỏ hoang nhiều năm nay, cỏ mọc um tùm, người dân tận dùng trồng rau. Đây là 1 trong 3 dự án vướng mắc liên quan đến thủ tục giao đất, chuyển nhượng cũng như chủ trương đầu tư.

